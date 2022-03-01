Про це повідомив депутат Чугуївської міської ради Руслан Овчаренко. Зловмисника швидко затримала поліція.

Важливо Стріляти в мародерів можуть без попередження, – МВС

Знайомтеся. Перший офіційно спійманий чугуївський мародер. Дякую поліції, яка чергує в посиленому режимі й спрацювала оперативно, – написав пан Овчаренко.

Мародера прив'язали скотчем до стовпа та кілька разів сфотографували.

Перший чугуївський мародер / Фото фейсбук Руслан Овчаренко

Мародера покарали / Фото фейсбук Руслан Овчаренко

Овчаренко запевняє, що усіх негідників будуть жорстко карати.

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