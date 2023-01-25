Об этом для 24 Канала рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

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"Сами танки не решают ничего на поле боя. Они являются частью танкового или другого механизированного дивизиона или бригады, имеющих определенное штатное расписание. До того как нам наконец-то приняли решение передать танки, предоставили очень неплохие бронемашины, БТР, БМП", – рассказал Гетман.

Обратите внимание – Гетман об эффективности Leopard и Abrams: смотрите видео

По словам эксперта, это будет действенно вместе с самоходными артиллерийскими установками. Он сказал, что Украине нужны и вертолеты Apache для прикрытия с воздуха. Они, как отметил Гетьман, прикрывают наступающие войска от таких же вертолетов врага.

Который могут Leopard и Abrams

Гетман считает, что Украина может сформировать 3 – 5 бригад, которые будут почти полностью вооружены современными натовскими средствами. Они смогут на линии фронта совершать глубокие прорывы и уничтожать врага.

Leopard или Abrams не просто немного лучше Т-72 или Т-90. Они на голову выше. Это невозможно сравнить. Были случаи столкновения Abrams и Т-72 у Бури в пустыне. Тогда в танковом бою уничтожили тысячу советских танков и всего несколько Abrams. Это говорит о качестве, – рассказал военный эксперт.

Он добавил, что у россиян нет такого противотанкового вооружения, как в Украине. Оккупанты пользуются старыми образцами.

Разница между танками

Гетман сказал, что существует много модификаций Leopard и Abrams. По его словам, эти танки схожи, потому что в их основе лежит совместная работа немцев и американцев.

"Если уж их сравнивать, то лучшая броня и выстрелы все же у Abrams. Однако недостатком Abrams является то, что они потребляют больше горючего. Приблизительно – в полтора раза. Все привыкли к тому, что немецкие танки неплохие. Это действительно так. Однако американские не отстают", – добавил Гетьман.



Зачем Украине немецкие танки Leopard / Инфографика 24 Канала