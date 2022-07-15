Об этом 24 каналу рассказал эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса. Он говорит, что в визите Байдена на Ближний Восток есть две главные темы.

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По словам эксперта, первая тема – это попытка Байдена уговорить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти.

По его мнению, президент США будет просить, чтобы они "выбросили" на мировой рынок больше нефти, чтобы стабилизировать цены хотя бы до 100 долларов.

Если цены на нефть будут и дальше расти, это будет нивелировать санкции против россии, потому что они смогут получать сверхприбыли и соответственно постоянно наполнять бюджет,

– объяснил Куса.

Он отметил, что вторая тема – попытка склонить Саудовскую Аравию и Израиль к сотрудничеству, чтобы они стали следующими лидерами региона после того, как США уменьшит свою вовлеченность в региональные дела.

"США не хотят заниматься Ближним Востоком. Но для того чтобы этот регион оставался стабильным, где защищены интересы Вашингтона, должна быть сформирована региональная коалиция, куда войдут дружественные страны – это Израиль и аравийские монархии", – отметил эксперт.

То есть, как уверяет Илия Куса, это две главные темы, и ради них Байден уехал в Саудовскую Аравию.

Илия Куса о задачах Байдена на Ближнем Востоке:



К слову, издание The New York Times считает, что Джо Байден во время визита на Ближний Восток попытается договориться о советском оружии для Украины.