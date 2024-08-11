В свежем интервью Байден подробно объяснил, почему решил сняться с президентской гонки, отметив, что его участие могло бы негативно повлиять на других демократов в выборах в Конгресс.

Смотрите также Бывший конгрессмен США оценил шансы Камалы Харрис стать президентом

Байден о своем снятии с выборов

Байден признался, что его коллеги-демократы считали, будто он может повредить их шансам на парламентских выборах. Они должны состояться уже через несколько месяцев.

Многие мои коллеги-демократы в Палате представителей и Сенате считали, что я собираюсь нанести им вред в гонке.

Также он выразил обеспокоенность, что его кандидатура могла бы стать "настоящим отвлечением внимания".

Я был обеспокоен, что если я останусь в гонке, это станет самой главной темой... И это будет настоящим отвлечением внимания, номер один,

– заявил политик.

Президент подчеркнул, что важнее личных амбиций является "спасение нашей демократии". Он также отметил, что опросы подтверждали: гонка с Трампом была бы непростой.

Обратите внимание! Байден принял историческое решение после выздоровления от COVID-19 во время отдыха в Делавэре, обсудив его с ближайшим кругом лиц. В частности, женой и первой леди Джилл Байден.

Смотрите также Байден "не уверен" в мирной передаче власти, если Трамп проиграет выборы

Об отказе Байден от второго срока стало известно 21 июля. С тех пор новый кандидат от демократов Камала Харрис наращивает влияние на популярность. Последние опросы показывают, что она даже опережает Трампа на несколько процентов.