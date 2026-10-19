Об этом он рассказал во время пресс-конференции 19 октября.

Почему Билецкий отказался возглавить Сухопутные войска?

По его словам, речь шла о назначении с целью реформирования этого рода войск.

Так, мне действительно предлагали командовать Сухопутными войсками для реформации. Я верю, что можно реформировать боевую подготовку, но у меня есть сомнения, что на пятом году войны можно улучшить мобилизацию: можно избавиться от эксцессов, но заменить мобилизацию невозможно. А это главная задача Сухопутки. Нет смысла браться за то, во что ты не веришь, что ты не можешь по-настоящему улучшить,

– пояснил Билецкий.

Он также отметил, что считает должность командующего Сухопутными войсками одной из самых сложных в ВСУ.

Я, безусловно, ни нынешнему командующему, ни предыдущему не завидую и желаю хороших результатов. Чем могу, тем буду стараться и стараюсь помогать, но себя там не вижу,

– сказал Билецкий.

Напомним, украинские защитники в ходе операции "Вивальди" сорвали планы российской армии обойти Донецкую область через Доброполье и Барвинково. После разгрома оккупанты отказались от этого замысла, а 144-я дивизия 20-й армии России фактически прекратила существование как организованная военная сила. Билецкий рассказал о результатах операции.