Про це він розповів під час пресконференції 19 жовтня.

Чому Білецький відмовився очолити Сухопутні війська?

За його словами, йшлося про призначення з метою реформування цього виду військ.

Так, мені справді пропонували командувати Сухопутними військами для реформації. Я вірю, що можна реформувати бойову підготовку, але у мене є сумніви, що на п'ятому році війни можна покращити мобілізацію: можна позбавитись ексцесів, але замінити мобілізацію неможливо. А це головне завдання для Сухопутки. Немає сенсу братись за те, у що ти не віриш, що ти не можеш по-справжньому поліпшити,

– пояснив Білецький.

Він також зазначив, що вважає посаду командувача Сухопутних військ однією з найскладніших у ЗСУ.

Я безумовно ні нинішньому командувачеві, ні попередньому не заздрю і бажаю хороших результатів. Чим можу, тим буду старатися і стараюся допомагати, але себе там не бачу,

– сказав Білецький.

Нагадаємо, українські захисники під час операції "Вівальді" зірвали плани російської армії обійти Донецьку область через Добропілля та Барвінкове. Після розгрому окупанти відмовилися від цього задуму, а 144-та дивізія 20-ї армії Росії фактично припинила існування як організована військова сила. Білецький розповів про результати операції.