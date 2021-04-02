Цена на подсолнечное масло в Украине бьет рекорды. По сравнению с ценами за 2020 год, его стоимость выросла почти вдвое.

На сегодня бутылка объемом меньше 1 литр стоит 50 – 60 гривен. Такой рост является предсказуемым, учитывая неурожай подсолнечника в Украине в прошлом году, соответственно, нехватки сырья для обеспечения внутренних потребностей.

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Самый дорогой продовольственный продукт в 2020 году

Украина одновременно с ценами также продолжает стремительно наращивать экспорт зерновых масловых культур и подсолнечного масла. Это также сильно влияет на цены.

Из-за роста цен на зарубежных рынках выросли цены и на внутренних рынках. Ведь производителям выгоднее продавать за границу по более высоким ценам,

– рассказал директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко.

Продукт дорожает во всех государствах, не только в Украине. Растительные масла в мире стали самым дорогим продовольственным товаром за 2020 год.

На стоимость масла повлияла пандемия

На высокую стоимость масла повлияло увеличение стоимости сырья и ажиотаж из-за пандемии. Пандемия COVID-19 внесла коррективы в формирование цен на продукты.

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В частности из-за карантинных ограничений заробитчане не доехали до мест работы и сами рабочие места в мире значительно сократили. В Украине одним из факторов влияния стало:

повышение минимальной зарплаты;

стоимость коммунальных услуг, которые вкладывают в цену готового продукта.

"В январе на 22% поднялась минималка. В феврале масло пошло из расчета новых зарплат, вложенных в стоимость масла, которое является энергоносителем", – отметил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Налог на добавленную стоимость

По оценкам экспертов, сейчас внутренний рынок Украины потребляет за год около 500 тысяч тонн подсолнечного масла, а экспортируется – миллионами. На цены в магазинах внутри страны также влияет и налог на добавленную стоимость. Из-за него в некоторых странах Европы украинские продукты бывают дешевле, чем у нас.



Цена на масло продолжает расти / Фото iStock

По словам Пендзина, в Европе налог на добавленную стоимость пищевых продуктов составляет 5 – 7%. В Украине на все товары потребитель платит 20%. Это приводит к тому, что, например, в Испании украинское масло дешевле, чем в Украине.

Особенно влияет на цену рынок Китая, который демонстрирует высокие темпы роста импорта подсолнечного масла.

Заметим! В 2020 году Украина экспортировала более миллиона тонн подсолнечного масла в Китай. Это на 45% больше показателя предыдущего года.

Цена на масло продолжает расти

Цена на подсолнечник продолжает расти. С начала 2021 года Украина увеличила экспорт семян подсолнечника в 3,5 раза. Сейчас уже на внешние рынки отгрузили более 30 тысяч тонн семян. Это будет влиять на цену масла на полках супермаркетах и в ближайшее время.

Цепочка рыночной природы, очевидно, потянет за подорожанием подсолнечного масла, еще и поднятие цен на хлеб, кондитерские изделия, майонезы, соусы, спреды и тому подобное.

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В прошлом году Украина стала главным экспортером подсолнечного масла в мире. В целом экспорт масла достиг рекордной отметки почти 7 миллионов тонн – это на 10%, больше чем годом ранее.