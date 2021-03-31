Кабинет Министров расширил перечень российских товаров, запрещенных к импорту в Украину. В частности с апреля нельзя будет ввозить из России ряд продуктов.

Под запрет попали пшеница, подсолнечное масло, моющие средства и бумага. А также – другие товары российского производства.

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Какие товары запретили ввозить

В перечень запрещенных товаров добавили:

поверхностно-активные средства;

газетную бумагу;

картон;

крафт-бумагу и крафт-картон;

туалетную бумагу;

косметические салфетки;

полотенца для рук;

скатерти.

Также в список внесли ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, проволоку из легированных сталей, инструменты для бурения, колеса и их запчасти.

Заметим! Правительство приняло постановление еще 29 марта, но опубликовали его в среду, 31 марта. Документ вступит в силу через 10 дней после публикации.

В 2020 году Украина импортировала больше всего товаров из Китая (на 8,3 миллиарда долларов), Германии (5,1 миллиарда долларов) и России (4,6 миллиарда долларов).

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