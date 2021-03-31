Пшеница, масло и бумага: правительство Украины запретило импорт из России ряда товаров
Кабинет Министров расширил перечень российских товаров, запрещенных к импорту в Украину. В частности с апреля нельзя будет ввозить из России ряд продуктов.
Источник:Правительственный портал
Под запрет попали пшеница, подсолнечное масло, моющие средства и бумага. А также – другие товары российского производства.
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Какие товары запретили ввозить
В перечень запрещенных товаров добавили:
- поверхностно-активные средства;
- газетную бумагу;
- картон;
- крафт-бумагу и крафт-картон;
- туалетную бумагу;
- косметические салфетки;
- полотенца для рук;
- скатерти.
Также в список внесли ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, проволоку из легированных сталей, инструменты для бурения, колеса и их запчасти.
В 2020 году Украина импортировала больше всего товаров из Китая (на 8,3 миллиарда долларов), Германии (5,1 миллиарда долларов) и России (4,6 миллиарда долларов).
Экономические санкции России против Украины
- В конце декабря 2018 года ввела запрет на импорт товаров из Украины.
- Так государство-агрессор ответило на санкции, которые тогда ввела Украина.
- В феврале 2021 года Россия обновила экономические санкции и дополнила список запрещенных товаров для импорта.
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