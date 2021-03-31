Пшениця, олія та папір: уряд України заборонив імпорт з Росії низки товарів
Кабінет Міністрів розширив перелік російських товарів, заборонених до імпорту в Україну. Зокрема з квітня не можна буде ввозити з Росії низку продутків.
Джерело:Урядовий портал
Під заборону потрапили пшениця, соняшникова олія, мийні засоби і папір. А також – інші товари російського виробництва.
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Які товари заборонили ввозити
До переліку заборонених товарів додали:
- поверхнево-активні засоби;
- газетний папір;
- картон;
- крафт-папір і крафт-картон;
- туалетний папір;
- косметичні серветки;
- рушники для рук;
- скатертини.
Також до списку внесли ящики, коробки, мішки, пакувальні пакети, дріт з легованих сталей, інструменти для буріння, колеса та їхні запчастини.
У 2020 році Україна імпортувала найбільше товарів з Китаю (на 8,3 мільярда доларів), Німеччини (5,1 мільярда доларів) та Росії (4,6 мільярда доларів).
Економічні санкції Росії проти України
- Наприкінці грудня 2018 року запровадила заборону на імпорт товарів з України.
- Так держава-агресор відповіла на санкції, які тоді ввела Україна.
- В лютому 2021 року Росія оновила економічні санкції і доповнила список заборонених товарів для імпорту.
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