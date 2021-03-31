Кабінет Міністрів розширив перелік російських товарів, заборонених до імпорту в Україну. Зокрема з квітня не можна буде ввозити з Росії низку продутків.

Під заборону потрапили пшениця, соняшникова олія, мийні засоби і папір. А також – інші товари російського виробництва.

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Які товари заборонили ввозити

До переліку заборонених товарів додали:

поверхнево-активні засоби;

газетний папір;

картон;

крафт-папір і крафт-картон;

туалетний папір;

косметичні серветки;

рушники для рук;

скатертини.

Також до списку внесли ящики, коробки, мішки, пакувальні пакети, дріт з легованих сталей, інструменти для буріння, колеса та їхні запчастини.

Зауважимо! Уряд ухвалив постанову ще 29 березня, але опублікували її в середу, 31 березня. Документ набере чинності через 10 днів після публікації.

У 2020 році Україна імпортувала найбільше товарів з Китаю (на 8,3 мільярда доларів), Німеччини (5,1 мільярда доларів) та Росії (4,6 мільярда доларів).

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