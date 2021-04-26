Глава Православной церкви Украины Епифаний заявил, что принадлежность украинских церквей к РПЦ противоречит решению Вселенского патриарха. По его мнению, вскоре эти церкви признают Томос.

Митрополит подчеркнул, что в последнее время приостановился переход приходов в ПЦУ, но отмечает: суть этого вопроса нужно понимать лучше.

К слову Страх – это всего лишь инструмент, которым агрессор хочет нас покорить, – Епифаний

Возможно, мы даже говорим неправильно о переходах. Почему? Ибо, согласно Томосу, согласно разъяснениям патриарха Варфоломея, все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ,

– отметил Епифаний.

Он отметил, что в Украине существует некий "канонический коллапс". А некоторые церкви банально не признают реальности.

"Постепенно, я думаю, они присоединятся к признанию Томосу. Это не переход, потому что они реально находятся в Украине. И, согласно тем решениям, которые были одобрены Вселенским патриархатом, все они относятся к ПЦУ", – отметил митрополит.

В то же время он заверил, что решение отдельных приходов принадлежать к Русской православной церкви в Украине является канонически неправильным.

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