Некоторые церкви не признают реальности, но скоро они признают Томос, – Епифаний о РПЦ
Глава Православной церкви Украины Епифаний заявил, что принадлежность украинских церквей к РПЦ противоречит решению Вселенского патриарха. По его мнению, вскоре эти церкви признают Томос.
Источник:"Радио Свобода"
Митрополит подчеркнул, что в последнее время приостановился переход приходов в ПЦУ, но отмечает: суть этого вопроса нужно понимать лучше.
К слову Страх – это всего лишь инструмент, которым агрессор хочет нас покорить, – Епифаний
Возможно, мы даже говорим неправильно о переходах. Почему? Ибо, согласно Томосу, согласно разъяснениям патриарха Варфоломея, все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ,
– отметил Епифаний.
Он отметил, что в Украине существует некий "канонический коллапс". А некоторые церкви банально не признают реальности.
"Постепенно, я думаю, они присоединятся к признанию Томосу. Это не переход, потому что они реально находятся в Украине. И, согласно тем решениям, которые были одобрены Вселенским патриархатом, все они относятся к ПЦУ", – отметил митрополит.
В то же время он заверил, что решение отдельных приходов принадлежать к Русской православной церкви в Украине является канонически неправильным.
Более о создании ПЦУ:
- В начале 2019 Вселенский патриарх предоставил Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
- Перед этим 15 декабря 2018 состоялся объединительный собор, собравший представителей УПЦ КП, УПЦ МП и автокефальной православной церкви.
- На объединительном соборе принято решение об избрании Епифания первым руководителем только созданной Православной церкви.
- За все время существования к ней присоединились более 700 приходов Украинской православной церкви (Московского патриархата).
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