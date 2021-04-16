Митрополит Епифаний обратился к украинцам из-за российской эскалации. Глава ПЦУ отметил, что нет сомнения, что Украина победит в войне, однако в этом ей страх не поможет.

Предстоятель отметил, что Украина вошла в восьмой год войны – которую не инициировала и не провоцировала. Украинский народ никогда не посягал на чужое и не захватывал территорию.

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Россия распространяет "вирус страха", – Епифаний

По мнению Епифания, Россия хорошо знает о силе духа украинцев и не ожидала от них такого единства. Ведь народ не сломили ни обстрелы, ни ложь пропагандистов.

Уже в который раз в панике российские власти распространяют "вирус страха", который веками выращивает и культивирует подвластных ей самой, – грозятся уничтожить, бряцает оружием, увеличивает психологическое давление. Страх – действительно опасный "вирус", который может убить изнутри. Но страх – это всего лишь инструмент, которым агрессор хочет покорить нас,

– подчеркнул Епифаний.

Митрополит призвал не бояться и не падать духом. Ведь в 2014 году именно благодаря силе духа удалось сохранить украинскую государственность и завоевать духовную независимость в Томосе. С этого времени на фронте сформировалась мощная оборона.

Епифаний не сомневается, что Украина победит

Нет сомнения, победим и это нашествие. Наша Церковь молится за освобождение от чужаков. Наши капелланы занимаются военными. Украинская церковь – с украинским народом,

– добавил предстоятель ПЦУ.

Зеленский сообщил, что Россия давит на Украину

Отметим, что Россия стянула к украинским границам десятки тысяч военных. Это в Кремле называют военными учениями. Международное сообщество выразило поддержку Киеву перед угрозой российской агрессии.

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По словам президента Зеленского, Кремль стремится давить на Украину психологически. Министр внутренних дел Арсен Аваков советовал ветеранам и резервистам быть готовыми к защите.