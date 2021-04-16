Глава МВД Арсен Аваков призвал сконцентрировать все патриотические силы для отпора возможной агрессии России. Из-за ситуации, происходящей вблизи украинской границы, министр обратился к резервистам и гражданским патриотам-ветеранам.

Именно они вместе с регулярными силами ВСУ и МВД должны объединиться для отпора врагу. Это уже удалось сделать в 2014 году.

Актуально Украина не даст России ни одного сантиметра нашей земли, – Зеленский

Мы будем защищаться, – Аваков

Путинский режим вновь накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией! Бешеная собака снова у наших ворот. Нам не привыкать – мы на своей земле и будем защищаться!

– написал Аваков.

На днях отметили годовщину создания добровольческих батальонов

Глава МВД отметил, что на днях в Украине отмечают 7-ю годовщину создания в Украине первых добробатов — добровольческих формирований патриотов. Первый добровольческий батальон "Днепр-1" был создан 14 апреля 2014 года.

Тогда у нас было всего 10% военного опыта, но 90% силы духа! И вместе с силами ВСУ мы смогли остановить оккупантов,

– заметил Аваков.

Сейчас ситуация несколько иная – техника мощнее да и есть настоящий боевой опыт. Министр отметил, что Украина – за мир, однако агрессор у границ заставляет быть готовыми ко всему.

Коротко о ситуации вблизи границы

В начале апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил о стягивании российских войск Верховной Раде. По подсчетам представительницы США в ОБСЕ, численность военных России вблизи украинских границ ориентировочно 25 тысяч. По данным украинской разведки, вскоре это количество может вырасти до 110 тысяч. Поддержку Украине в этой ситуации выразили страны-члены НАТО.

Важно! По мнению президента Зеленского, Россия ожидает, что Украина пойдет в наступление. Москва применяет психологическое давление против официального Киева.