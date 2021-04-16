Бешеная собака снова у наших ворот, – Аваков призвал ветеранов добробатов быть начеку
Глава МВД Арсен Аваков призвал сконцентрировать все патриотические силы для отпора возможной агрессии России. Из-за ситуации, происходящей вблизи украинской границы, министр обратился к резервистам и гражданским патриотам-ветеранам.
Источник:Фейсбук Арсена Авакова
Именно они вместе с регулярными силами ВСУ и МВД должны объединиться для отпора врагу. Это уже удалось сделать в 2014 году.
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Мы будем защищаться, – Аваков
Путинский режим вновь накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией! Бешеная собака снова у наших ворот. Нам не привыкать – мы на своей земле и будем защищаться!
– написал Аваков.
На днях отметили годовщину создания добровольческих батальонов
Глава МВД отметил, что на днях в Украине отмечают 7-ю годовщину создания в Украине первых добробатов — добровольческих формирований патриотов. Первый добровольческий батальон "Днепр-1" был создан 14 апреля 2014 года.
Тогда у нас было всего 10% военного опыта, но 90% силы духа! И вместе с силами ВСУ мы смогли остановить оккупантов,
– заметил Аваков.
Сейчас ситуация несколько иная – техника мощнее да и есть настоящий боевой опыт. Министр отметил, что Украина – за мир, однако агрессор у границ заставляет быть готовыми ко всему.
Коротко о ситуации вблизи границы
В начале апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил о стягивании российских войск Верховной Раде. По подсчетам представительницы США в ОБСЕ, численность военных России вблизи украинских границ ориентировочно 25 тысяч. По данным украинской разведки, вскоре это количество может вырасти до 110 тысяч. Поддержку Украине в этой ситуации выразили страны-члены НАТО.
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