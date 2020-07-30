По еврейскому календарю сегодня девятый Ава и это один из самых больших иудейских дней поста.

Євреї усього світу в жалобі через День Руйнування Храму. Сьогодні не можна вітатися, радіти, посміхатися та пів дня вивчати Тору.

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Найтемніший день в історії

Все це через події, що відбувалися у цей день декілька тисяч років тому і описані у книзі "Плач Єремії" – загарбники зруйнували Єрусалим та обидва Юдейські Храми.

Єрусалимський храм – головний центр єврейського релігійного життя, що розташовувався на місці сучасної Храмової гори. Був двічі зруйнованим 9 ава: у 587 році до н. е. царем Вавилона Навуходоносором і близько 69 року римлянами.

Відома Стіна плачу є рештками муру Другого Храму, зруйнованого римлянами унаслідок Першої Юдейської війни.

Під час Юдейського посту вони 25 годин не можуть їсти та пити, за умови, якщо це не загрожує життю та здоров'ю. Сидять лише на низьких стільцях.

Єврейська громада міста Києва також дотримується посту.

Чого людей вчить дев'ята Ава?

На людство й на наш народ тисячі років тому були надіслані страшні кари! Все, через те, що люди не вміли любити один одного, пліткували, заздрили – замість того, щоб допомагати один одному!

Саме цьому нас вчить дев'яте Ава. Треба любити себе, але людей навколо також дуже важливо любити. І зараз під час пандемії і кризи ми це дуже добре бачимо. Завдяки тому, що ми любимо наших стареньких – носимо маски та обмежуємо зібрання. Це і нас самих береже. Завдяки тому, що ми любимо – ми стаємо ближчими! І не дивно, що після дев'ятого Ава є і день Ту бе-Ав – неофіційне свято кохання!

Цей піст євреям нагадує часи, коли не давали ні води, ні їжі. Він нагадує як важливо допомагати і співчувати один одному, чужим бідам.

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Важко не їсти й не пити 25 годин. Але це як виклик самому собі "чи зможу я?". Коли я служив в армії Ізраїлю, доводилося і не лише постити, а й воєднувати це з бігом. Саме з Божою допомогою зміг усе.

Піст дев'ятого Ава закінчується з виходом на небо перших зірок та заходом сонця.