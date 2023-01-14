Об этом для 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что если Германия решится поставлять танки, то значимость этого будет значительно больше, чем рота танков, которую предоставляет Польша.

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"Важно следующее – нам нужны Leopard. Этих танков очень много, но это главный стандартный танк Европы последних десятилетий. Их изготовили примерно 3 тысячи", – рассказал политтехнолог.

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Передача танков может являться постоянным процессом

Шейтельман сказал, что когда Германия объединилась, решила снижать расходы на оборону. Постепенно танки Leopard передавали другим странам.

"Раздавать их начали почти бесплатно, за символические деньги, это было не по себестоимости. В результате у многих армий Европы эти танки есть. К тому же сотнями. В Испании, Венгрии, Чехии, Польше, Финляндии. В Польше их более 200", – рассказал эксперт.

Он заверил, что когда однажды Германия разблокирует поставки Leopard, то в этот момент передача танков Украине станет постоянным процессом.

Что сдерживает канцлера Олафа Шольца

Политтехнолог сказал, что Leopard можно ремонтировать в Польше, потому что у них есть соответствующая база. Если этот объект будет переполнен в Польше, то можно обратиться в Чехию, потому что там тоже есть эти танки. Шейтельман отметил, что у Украины в доступе есть много возможностей.

Шольц может пойти на поставку Украине Leopard. Это будет политическое решение. Есть вещь, которая сдерживает Шольца. Он говорит об этом прямым текстом, – сказал эксперт.

По словам Шейтельмана, у Германии есть символический груз прошлого и она не хочет быть одной в поставках танков в Украину. Политтехнолог добавил, что Немецкие танки в Украине когда-то были, но в дурном смысле.

"Шольц хочет, чтобы не Германия предоставляла танки, а Европа. Это другая история. Мы никогда не слышали, чтобы Германия после Второй мировой хоть где-то вела войну. Хотя немецкие вооруженные силы принимали участие в войне против Сербии, не Германии", – объяснил Шейтельман.



Почему Украине нужны танки Leopard / Инфографика 24 канала