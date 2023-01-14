Про це для 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що коли Німеччина наважиться постачати танки, то значущість цього буде значно більша, ніж рота танків, яку надає Польща.

До теми Надати готові вже 5 країн, – Кулеба пояснив, скільки танків Leopard хоче отримати Україна

"Важливо наступне – нам потрібні Leopard. Цих танків дуже багато, але це головний стандартний танк Європи останніх десятиріч. Їх виготовили приблизно 3 тисячі", – розповів політтехнолог.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Михайлом Шейтельманом: дивіться відео

Передача танків може бути постійним процесом

Шейтельман сказав, що коли Німеччина об'єдналася, то вирішила знижувати витрати на оборону. Поступово танки Leopard передавали для інших країн.

"Роздавати їх почали майже безплатно, за символічні гроші. це було не за собівартістю. У результаті в багатьох армій Європи ці танки є. До того ж сотнями. В Іспанії, Угорщині, Чехії, Польщі, Фінляндії. У Польщі їх понад 200", – розповів експерт.

Він запевнив, що коли одного разу Німеччина розблокує постачання Leopard, то в цей момент передача танків Україні стане постійним процесом.

Що стримує канцлера Олафа Шольца

Політтехнолог сказав, що Leopard можна ремонтувати в Польщі, бо в них є відповідна база. Якщо цей об'єкт буде переповнений в Польщі, то можна звернутися до Чехії, бо там також є ці танки. Шейтельман зазначив, що в України у доступі є багато можливостей.

Шольц може піти на постачання Україні Leopard. Це буде політичним рішенням. Є річ, яка стримує Шольца. Він говорить про це прямим текстом, – сказав експерт.

За словами Шейтельмана, Німеччина має символічний вантаж минулого й не хоче бути одна в постачанні танків в Україну. Політтехнолог додав, що Німецькі танки в Україні колись були, але в поганому сенсі.

"Шольц хоче, щоб не Німеччина надавала танки, а Європа. Це інша історія. Ми ніколи не чули, щоб Німеччина після Другої світової хоч десь вела війну. Хоча німецькі збройні сили брали участь у війні проти Сербії. Проте це були війська коаліції, а не Німеччини", – пояснив Шейтельман.



Чому Україні потрібні танки Leopard / Інфографіка 24 каналу