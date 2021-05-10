Несмотря на то, что Россия представляет серьезную угрозу мировой безопасности, ведущие государства Европы, в частности – Германия, не спешат отмежевываться от агрессора. Более того, они всеми силами пытаются задобрить Россию и заигрывают со структурами, причастными к оккупации Крыма и грабежу памятников культуры. Далее читайте на украинском.

З листопада 2020 року по лютий 2021 року в Державному Ермітажі (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація) за підтримки Уряду Німеччини відбулася виставка "Залізне століття. Європа без кордонів".

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На офіційній церемонії відкриття виставки, окрім представників РФ, з офіційними промовами виступили державний міністр з питань культури та ЗМІ Німеччини Моніка Грюттерс, державний міністр з питань міжнародної культурної політики МЗС Німеччини Мішель Мюнтеферинг, надзвичайний та повноважний посол Німеччини в РФ Геза Андреас фон Гайр та інші.

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Напевно, на цю подію можна було б не звернути уваги, якби не один момент.

Державний Ермітаж – це російська державна установа, яка безпосередньо відповідальна за руйнування та знищення об'єктів культурної спадщини України в окупованому Криму.

Лише під час будівництва дороги "Керч – Феодосія – Білогірськ – Сімферополь – Севастополь" (так званої траси "Таврида"), окупантами, зокрема і співробітниками Ермітажу, знищено близько ста археологічних пам'яток – об’єктів матеріальної культурної спадщини України.

Саме тому Указами Президентів України Петра Порошенка (2019 рік) та Володимира Зеленського (2020 рік) до Державного Ермітажу, Російської Академії Наук та інших закладів РФ, а також їх окремих співробітників застосовано санкції.

Знищення об'єктів культурної спадщини на окупованій території прямо заборонено міжнародним гуманітарним правом і є грубим порушенням законів та звичаїв війни, тобто воєнним злочином.

Проте Німеччина намагається не помічати токсичності російського Державного Ермітажу та вважає можливим співпрацювати з інституціями, що прямо причетні до знищення української культурної спадщини навіть попри те, що Україною щодо цих осіб застосовано санкції – організовує спільні заходи та фінансує їх.

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Зовні здається, що співпрацювати в галузі культурної спадщини з інституцією та людьми, що знищили і прямо зараз продовжують знищувати культурну спадщину, це протиріччя. Але це тільки зовні.

Просто знищена культурна спадщина України в Криму це проблема України, але це не проблема Німеччини.

Німеччина має свій інтерес

Виставка "Залізне століття. Європа без кордонів" об'єднала експонати німецьких музеїв – експонати Музею доісторичного періоду та ранньої історії (м. Берлін) та експонати німецьких музеїв, що були вивезені мародерами зі складу вищого військового керівництва Радянського Союзу під час Другої Світової Війни, та передані в архіви Ермітажу та інших музейних закладів Російської Федерації.

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Восени 2017 року я разом з групою наших військових перебував у відрядженні в столиці Литви Вільнюсі.

Весь час відрядження нашу групу супроводжував офіцер литовського KASP – високий стрункий мовчазний здоров'як. За три дні він майже нічого не сказав. А в останній день нашого перебування в Литві, коли ми їхали містом, офіцер звернувся до мене і показав за вікно автобуса: "Це наш найголовніший музей. За час окупації м@$каLi його сильно пограбували, але ми вже його майже відновили".

У цих словах литовського офіцера я почув гордість за свою країну та презирство до окупанта. Литовцям болить так само, як і нам.

Напевно, і німцям болить… Але наразі ми, українці, разом з литовцями, латишами та естонцями відчуваємо сморід "з-за парєбріка" прямо тут і зараз. Ми досі розгрібаємо наслідки уроків "братського народу".

Поки німці намагаються переграти "гопніка" з заточкою, розбудовуючи стратегію ніби перед ними мавпа з гранатою, московити знищують українську культурну спадщину на Донбасі та в Криму, прагнуть знищити литовську, латиську, естонську культурну спадщину і обов'язково знищать німецьку культурну спадщину, якщо ми не встоїмо.

Німеччині чхати на знищення культурної спадщини московитами в Криму. Поглиблення стурбованості та збільшення занепокоєння – це максимум, на який ми сьогодні можемо розраховувати від них. Німці впевнені, що є великі держави, як Німеччина, з якою московити співпрацюють. А є – інші, проти яких московити воюють.

Московити обожнюють культуру інших країн

Не так давно парочка відомих Героїв Росії під іменами Петров і Боширов милувалися "красівимі шпилями в Солсбері". А після відвідування Британії їх дії кваліфіковано як замах на вбивство колишнього співробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля (громадянина Великої Британії), та його доньки (громадянки Російської Федерації). Отримали отруєння ще два громадянина та громадянка Великої Британії. Жінка померла.

Як не дивно, саме їх – Петрова і Боширова – оцих російських фанатів європейської архітектури, Чехія визнала причетними до підриву складів з озброєнням, під час яких загинули два громадянина Чехії.

Хочеться нагадати старе фото одного з епізодів звільнення Берліну радянською армією.

Легендарне фото з Берліну 1945 року / Фото Getty Images

Російські мистецтвознавці довели, що і одяг солдата не радянський, і фото постановче, і взагалі російський солдат спасав німецьку жінку від оскаженілого "лісапєда" (сарказм).

Тут могло бути багато різних фактів та аргументів.

Тут могли бути висновки.

Але в цьому немає сенсу – занадто давно в музеях Німеччини не ступала нога російського солдата.

І поки Уряд Німеччини організовує і фінансує виставки Ермітажу в Санкт-Петербурзі і Москві, Ермітаж продовжує знищувати культурну спадщину нашої країни в Криму.

Ось вам свіже фото.

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