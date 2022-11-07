Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. По его словам, повреждения масштабные.

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Оккупанты продолжают терроризировать мирное население на Херсонщине

Глава Херсонской ОВА утверждает, что оккупанты взорвали высоковольтные линии, идущие на Херсон. Это повлекло за собой перебои в электроснабжении многих населенных пунктов области.

Россияне разрушили около полутора километров опор и линий электропередач во временно оккупированном Бериславе. Из-за этого город тоже остался без света.

Ярослав Янушевич предупредил, что, к сожалению, починить повреждение быстро не получится. Оккупанты не дадут этого сделать, к тому же в городе не хватает специалистов и оборудования. Вероятно, в Бериславе не будет света вплоть до полного освобождения города.

Вдобавок, россияне заминировали водонапорные скважины населенного пункта. В общей сложности их в Бериславе 14, число заминированных в настоящее время уточняется.

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Ситуация в Херсонской области: актуальные новости

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что коллаборанты активно покидают правый берег Днепра. Кроме того, из Херсона вышли представители военного руководства России и элитные войска.

Однако на правом берегу до сих пор остается большое количество оккупантов. Россияне готовятся к обороне захваченных территорий и строят фортификационные сооружения.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан рассказал, почему оккупанты уничтожили за собой все плавсредства, которые могли бы помочь оставшимся на правом берегу военным отступить. Он пояснил, что руководство захватчиков приказало это сделать, чтобы ВСУ, когда освободят правый берег, не начали сразу перебрасывать войска на другую сторону Днепра.

Свитан добавил, что российские военные, которые при отступлении соберутся у мостов, будут настоящим "подарком" для украинской артиллерии. Это может указывать на то, что оккупанты решили использовать солдат с правого берега как "пушечное мясо", чтобы задержать продвижение ВСУ.

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