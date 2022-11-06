Частный разговор военнослужащего так называемых "Л/ДНР" перехватила украинская разведка. Захватчик жалуется, что россияне сдают захваченные территории в Херсонской области.

Это интересно В Каховке ВСУ уничтожили до 200 оккупантов: последствия удара россияне скрывают

"Скоро будем сваливать отсюда"

Военнослужащий рассказал, что его подразделение сожгло свои БК. Заверил, что другие оккупанты поступают так же во время ухода с позиций.

Захватчик предположил, что вскоре придется бежать вообще. Якобы российские военные уже сдали 100 – 150 км территорий. Более того, планируют оставить еще 60 километров.

Россияне сказали, что берегут людей. Кричат: "При любых обстоятельствах нужно удержать Херсон". – Но они его больше сдают, чем удерживают,

– подчеркнул военнослужащий.

Читайте также На Херсонщине взлетел в воздух склад с боеприпасами: как ВСУ отработали по оккупантам

Военнослужащий квазиреспублик рассказывает, что россияне сдают Херсон: смотрите видео

Коротко, что происходит на Херсонщине: последние данные

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что правобережье покидают коллаборанты и военное руководство. Однако еще много бойцов Путина до сих пор остаются там.

Российские захватчики готовятся к обороне. Недалеко от Херсона оккупанты возводят фортификационные сооружения. Вражеские укрепления видно со спутника.

В Генштабе сообщили, что наши воины в Каховке ударили по зданию, где находились до 200 российских захватчиков. Враг пытается скрыть значительные потери. В городе проводятся жесткие административно-полицейские мероприятия.

Оккупанты подрывают частные катера на побережьях Днепра. Двигатели и ценное имущество присваивают себе.

Захватчики продолжают насильственную эвакуацию украинцев в Россию и во временно оккупированный Крым. В частности, в Бериславе местным жителям приказали уехать до 10 ноября.

Оккупанты снова врут, что украинские воины якобы обстреляли Каховскую ГЭС и повредили дамбу.

Вас может заинтересовать – прогноз эксперта, будет ли штурм Херсона: смотрите видео