Приватну розмову військовослужбовця так званих "Л/ДНР" перехопила українська розвідка. Загарбник скаржиться, що росіяни здають захоплені території на Херсонщині.
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"Скоро будемо звалювати звідси"
Військовослужбовець розповів, що його підрозділ спалив свої БК. Запевнив, що інші окупанти роблять так само під час відходу з позицій.
Загарбник припустив, що незабаром доведеться втікати взагалі. Мовляв, російські військові вже здали 100 – 150 кілометрів територій. Ба більше, планують залишити ще 60 кілометрів.
Росіяни сказали, що бережуть людей. Кричать: "За будь-яких обставин потрібно втримати Херсон". – Але вони його більше здають, ніж утримують,
– підкреслив військовослужбовець.
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Військовослужбовець квазіреспублік розповідає, що росіяни здають Херсон: дивіться відео
Коротко, що відбувається на Херсонщині: останні дані
- Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що правобережжя покидають колаборанти та військове керівництво. Однак, ще багато бійців Путіна досі залишаються там.
- Російські загарбники готуються до оборони. Неподалік Херсона окупанти зводять фортифікаційні споруди. Ворожі укріплення видно з супутника.
- У Генштабі повідомили, що наші воїни у Каховці вдарили по будівлі, де перебували до 200 російських загарбників. Ворог намагається приховати значні втрати. У місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи.
- Окупанти підривають приватні катери на узбережжях Дніпра. Двигуни та цінне майно привласнюють собі.
- Загарбники продовжують насильницьку евакуацію українців у Росію та до тимчасово окупованого Криму. Зокрема, в Бериславі місцевим жителям наказали виїхати до 10 листопада.
- Окупанти знову брешуть, що українські воїни начебто обстріляли Каховську ГЕС та пошкодили дамбу.
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