Военный эксперт Олег Жданов во время стрима рассказал, почему Украина не атакует этими же ракетами. 24 Канал.
Внимание Британская разведка также подтвердила, что россияне устроили по дому в Днепре ракетой Х-22.
В первую очередь, потому что в Украине их осталось – 0. По словам эксперта, "мы передали все, что было ликвидно: не только Ха-22, но и Х-55".
Жданов заметил, что всего в рамках Будапештского меморандума Украина передала России 385 крылатых ракет.
Все, что было ликвидно, мы передали. Все, что было технически неисправно или учебно-боевое – было разрезано на металлолом. У нас нет ни одной этой ракеты,
– подчеркнул Жданов.
Россия использует для атак по Украине Х-22: главное
- Во время массированной ракетной атаки 14 января российские террористы попали ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре. Такие ракеты используются для уничтожения авианосных групп в море.
- Предварительно оккупанты обстреляли таким оружием торговый центр в Кременчуге 27 июня 2022 года.
- Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат подчеркнул, что такие ракеты украинские средства противовоздушной обороны сбить не могут. В частности, за 10 месяцев войны это не удалось сделать ни разу.
- Игнат отметил, что российские запасы соответствующих ракет могут составить сотни единиц.
В Украине не осталось ракет Х-22: смотреть видео