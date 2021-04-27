В украинском шоубизнесе возникла парадоксальная ситуация, когда из-за неопределенности, вызванной бездействием власти, нарушаются авторские права музыкальных исполнителей. Кризис, который возник буквально на ровном месте, рискует привести к тому, что из эфиров украинских радиостанций исчезнут популярные хиты.

На угрожающую ситуацию, сложившуюся в последние годы на отечественном радийном рынке, обратили внимание в Межотраслевом объединении "Радиокомитет", в которое входят крупнейшие радиохолдинги Украины и сетевые рекламные агентства. "Радиокомитет" обеспокоен углублением кризиса на рынке управления авторскими и смежными правами, который приводит к разрушению традиционно партнерских отношений между музыкантами и радиостанциями, и заставляет последних исключать из своих эфиров популярные песни.

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К сожалению, уже больше трех лет не выполняются нормы Закона Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав", которые должны были урегулировать сферу выплаты авторского вознаграждения и цивилизованно нормировать отношения между правообладателями и пользователями. Согласно закону, в каждой сфере использования должна была быть выбрана одна аккредитованная организация, в которую пользователи должны были бы платить вознаграждение, согласно определенным в рамках переговоров тарифам. Однако уже третий год государство в лице Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не в состоянии определить организацию, через которую телекомпании и радиостанции платили бы вознаграждение авторам музыки. Из-за многочисленных нарушений порядка формирования комиссии по аккредитации и ненадлежащей организации ее работы конкурсный отбор до сих пор не завершен.

Как следствие – определенный законом порядок выплат вознаграждения для вещателей заблокирован.

В этой ситуации радиостанции, как ответственные пользователи объектов авторского права и смежных прав, самостоятельно осуществляют поиск правообладателей многочисленных произведений и заключают с ними договора, хотя это и противоречит правовой природе Закона Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав".

В то же время крайне сложной ситуацией пытаются злоупотреблять отдельные компании-посредники, которые представляют в Украине международных музыкальных издателей. Вместо поиска цивилизованного решения на партнерских началах, они в судебном порядке хотят взыскать с вещателей выплаты, которые значительно превышают рыночную стоимость использования авторских прав.

Так, частное предприятие "Мировая музыка", которое представляет в Украине Sony Music, сейчас инициировало 78 судебных дел против различных пользователей, в том числе против 4 радиостанций группы "ТАВР Медиа" и 2 радиостанций UMH group. По этим искам "Мировая музыка" пытается взыскать сотни тысяч гривен за использование нескольких песен из своего каталога. Ни к одной из радиостанций, против которой судится, представитель Sony Music с предложением заключить договор не обращался.

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Между тем необоснованно высокая цена использования музыкальных произведений, на которую претендует "Мировая музыка", заставляет радиостанции удалять песни авторов и исполнителей, которых представляет эта компания, из ротации. 23 произведения таких известных музыкантов, как Пол Маккартни, Рита Ора и Гвен Стефани, уже вынужденно исключены из эфиров радиостанций, входящих в группу "ТАВР Медиа".

Если ситуация не изменится, все больше иностранных и украинских исполнителей будут лишены возможности представлять свои произведения украинским слушателям.

Радийщики призывают исполнителей и музыкальных издателей, которые пользуются услугами компаний-посредников, взвесить, готовы ли они потерять многомиллионную аудиторию украинских радиостанций, или, наоборот, сделать все необходимое для возвращения отношений между радио и музыкантами в цивилизованное партнерское русло. Также в "Радиокомитете" надеются, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в кратчайшие сроки выполнит закон и проведет аккредитацию организации коллективного управления в сфере сбора авторского вознаграждения за публичное использование произведений в соответствии с действующим законодательством Украины.