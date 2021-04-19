Правозащитники в апреле 2021 года провели мониторинг распространения телесигнала на юге Херсонской области. Выяснилось, что в 8 населенных пунктах региона есть доступ только к российскому телевидению.

Мониторили телевидение Т2 в 21 населенном пункте на юге Херсонской области. Его сканировали по всем направлениям антенны.

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На части Херсонщины не ловит украинское ТВ

В 8 населенных пунктах, охваченных мониторингом, удалось распознать российское телевидение,

– говорится в сообщении.

Украинское телевидение в этих населенных пунктах поймать не удалось. А в селе Громовка правозащитникам совсем не удалось отсканировать телевидение – сигнал отсутствовал во всех направлениях антенны.

В других населенных пунктах при наличии украинских телеканалов не зафиксировали сигнала российского телевидения.

В каких населенных пунктах обнаружили российское телевидение

в Новониколаевке, Ивановке – 10 российских телеканалов;

в Строгановке, Григорьевке, Павловке, Александровке, Раздольном – 20;

в Хорлах – 15.

Где зафиксировали украинское телевидение

в селах Счастливцево, Геническая Горка, в городе Геническ – 32 украинских телеканала;

в Чаплинке – 35;

в Чонгаре – 9;

в Николаевке, Новоалексеевке, Маячке – 8;

Новотроицке – 16;

Мирном, Каланчаке и Скадовске – 7.

Справка. Для мониторинга использовали следующее оборудование: портативный телевизор 12V, приставка Т2, антенна со стандартным усилением сигнала (Волна-2).