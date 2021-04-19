В некоторых селах и городах Херсонщины работает только российское телевидение, – правозащитники
Правозащитники в апреле 2021 года провели мониторинг распространения телесигнала на юге Херсонской области. Выяснилось, что в 8 населенных пунктах региона есть доступ только к российскому телевидению.
Источник:Крымская правозащитная группа
Мониторили телевидение Т2 в 21 населенном пункте на юге Херсонской области. Его сканировали по всем направлениям антенны.
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На части Херсонщины не ловит украинское ТВ
В 8 населенных пунктах, охваченных мониторингом, удалось распознать российское телевидение,
– говорится в сообщении.
Украинское телевидение в этих населенных пунктах поймать не удалось. А в селе Громовка правозащитникам совсем не удалось отсканировать телевидение – сигнал отсутствовал во всех направлениях антенны.
В других населенных пунктах при наличии украинских телеканалов не зафиксировали сигнала российского телевидения.
В каких населенных пунктах обнаружили российское телевидение
- в Новониколаевке, Ивановке – 10 российских телеканалов;
- в Строгановке, Григорьевке, Павловке, Александровке, Раздольном – 20;
- в Хорлах – 15.
Где зафиксировали украинское телевидение
- в селах Счастливцево, Геническая Горка, в городе Геническ – 32 украинских телеканала;
- в Чаплинке – 35;
- в Чонгаре – 9;
- в Николаевке, Новоалексеевке, Маячке – 8;
- Новотроицке – 16;
- Мирном, Каланчаке и Скадовске – 7.
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