У деяких селах та містах на Херсонщини працює лише російське телебачення, – правозахисники
Правозахисники у квітні 2021 року провели моніторинг поширення телесигналу на півдні Херсонської області. З'ясувалося, що у 8 населених пунктах регіону є доступ тільки до російського телебачення.
Джерело:Кримська правозахисна група
Моніторили телебачення Т2 у 21 населеному пункті на півдні Херсонської області. Його сканували за всіма напрямами антени.
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На частині Херсонщини не ловить українське ТБ
У 8 населених пунктах, охоплених моніторингом, вдалося розпізнати російське телебачення,
– йдеться у повідомленні.
Натомість українського телебачення в цих населених пунктах зловити не вдалося. А в селі Громівка правозахисникам зовсім не вдалося відсканувати телебачення – сигнал був відсутній у всіх напрямках антени.
В інших населених пунктах за наявності українських телеканалів не зафіксували сигналу російського телебачення.
В яких населених пунктах виявили російське телебачення
- у Новомиколаївці, Іванівці – 10 російських телеканалів;
- у Строганівці, Григорівці, Павлівці, Олександрівці, Роздольному – 20;
- у Хорлах - 15.
Де зафіксували українське телебачення
- у селах Щасливцеве, Генічеська Гірка, у місті Генічеськ – 32 українські телеканали;
- у Чаплинці – 35;
- у Чонгарі – 9;
- у Миколаївці, Новоолексіївці, Маячці – 8;
- Новотроїцькому – 16;
- Мирному, Каланчаку та Скадовську – 7.
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