Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что минимальную заработную плату в Украине будут повышаться в три этапа. Также глава Кабмина рассказал о причинах такого шага.

Насколько повысят минимальную зарплату

Детали повышения минимальной зарплаты в течение следующего года (середина 2020-го – начало и середина 2021 года) Шмыгаль обнародовал на своей странице в фейсбук.

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По его словам, правительство запланировало три этапа такого повышения:

с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата в Украине вырастет до 5 тысяч гривен (+277 гривен или +5,9%);

(+277 гривен или +5,9%); с 1 января 2021 года – до 6 тысяч гривен (+1 тысяча гривен или +20%);

(+1 тысяча гривен или +20%); с 1 июля 2021 года – до 6,5 тысяч гривен (+500 грн или +8,3%).

Шмігаль подчеркнул, что видение правительства о необходимости повышать "минималку" базируется на 5 факторах.

Говорится о:

потребительском спросе,

инфляции,

занятости,

преодолении бедности,

неравенстве.

Активные дебаты по минимальной зарплате шли и в 2016-2017 годах, а потому мы тщательно изучили преимущества и недостатки тогдашнего решения,

– подчеркнул Шмигаль.

Что даст повышение "минималки"

Это будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию.



Это позволит привести минимальную зарплату к реальному прожиточному минимуму, который сейчас фактически равен 4,9 тысячи гривен.

В то же время премьер отметил, что повышение минимальной зарплаты не будет иметь значительного влияния на инфляцию.

"Так же в условиях разогрева экономики не увеличится и безработица, что четко можно отследить по опыту 2017 года", – добавил глава Кабмина.

Заметим, с 1 января 2020 года уровень минимальной зарплаты в Украине составляет 4 723 гривны. Такой размер зарплаты заложен в государственном бюджете на 2020 год.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в 2020 году минимальная зарплата поднимется до 5 тысяч гривен.

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Как будет повышаться минимальная зарплата / Инфографика 24 канала