Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що мінімальну заробітну плату в Україні будуть підвищувати у три етапи. Також очільник Кабміну розповів про причини такого кроку.

Наскільки підвищать мінімальну зарплату

Деталі підвищення мінімальної зарплати упродовж наступного року (решта 2020-го – початок і середина 2021 року) Шмигаль оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці.

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За його словами, уряд запланував три етапи такого підвищення:

з 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата в Україні зросте до 5 тисяч гривень (+277 гривень або +5,9%);

з 1 січня 2021 року – до 6 тисяч гривень (+1 тисяча гривень або +20%);

з 1 липня 2021 року – до 6,5 тисяч гривень (+500 грн або +8,3%).

Шмигаль підкреслив, що бачення уряду щодо необхідності підвищувати "мінімалку" базується на 5 факторах

Мовиться про:

споживчий попит,

інфляцію,

зайнятість,

подолання бідності,

нерівність.

Активні дебати щодо мінімальної зарплати точилися і у 2016 – 2017 роках, а тому ми ретельно вивчили переваги та недоліки тодішнього рішення,

– підкреслив Шмигаль.

Що дасть підвищення "мінімалки"

Це стимулюватиме споживчий попит на українську продукцію.



​Це дасть змогу привести мінімальну зарплату до реального прожиткового мінімуму, який зараз фактично дорівнює 4,9 тисячі гривень.

Водночас прем'єр зауважив, що підвищення мінімальної зарплати не матиме значного впливу на інфляцію.

"Так само, в умовах розігріву економіки не збільшиться і безробіття, що чітко можна відстежити за досвідом 2017 року", – додав голова Кабміну.

Зазначимо, з 1 січня 2020 року рівень мінімальної зарплати в Україні складає 4 723 гривні. Такий розмір зарплати закладено у державному бюджеті на 2020 рік.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що у 2020 році мінімальна зарплата підніметься до 5 тисяч гривень.

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Як підвищуватиметься мінімальна зарплата / Інфографіка 24 каналу