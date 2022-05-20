Что не так с Кацем

Хотя, на первый взгляд, Кац может показаться "оппозиционным", на самом деле он опасен для Украины. Об этом 24 каналу рассказал актер и автор ютуб-канала "Отряд Киноманов" Виталик Гордиенко.

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В своем блоге он подробно объяснил, что же не так с этим Максимом Кацем. В частности, среди других, изначально незаметных деталей, выделяется и та, что он называет украинские города "нашими" – то есть российскими.

Дальше Кац в одном из последних видео говорит о том, что украинские и российские солдаты ничем не отличаются, кроме разве что профессионализма. Вот и все. При этом он не упоминает о мародерстве или изнасиловании россиянами.

Я всегда стараюсь не вырывать слова из контекста. Кац действительно пытался вызвать эмпатию у жителей России тем, что они напали на Украину, а там живут такие же люди. Самим россиянам эта информация только на пользу. Но украинцам и лично мне обидно такое слушать. То, что мы одинаковые – это неправда,

– отметил Гордиенко.

Проблема российских "либералов"

Дальше Кац использует тезисы о том, что "Киев – мать городов русских" и что русскую культуру якобы нужно интегрировать в украинскую. А потом искренне удивляется, почему после 2014 года многие украинцы начали переходить на государственный язык – "русским же легче", говорит он.

"Это проблема многих российских "либералов". Они почему-то постоянно объединяют и сравнивают бывшие страны СССР. Но проблема в том, что Советский Союз уже давно распался, и каждая страна движется в своем направлении", — пояснил блогер.

Почему он опасен

Он еще раз подчеркнул, что Украине такие нарративы не нужны. А Максим Кац для нас – также опасен. В первую очередь из-за скрытой пропаганды и принуждения к тому, чтобы любить напавшую на нас страну-агрессора.

Смотрите подробный разбор от Виталика Гордиенко: видео

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