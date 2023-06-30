Это в эфире телемарафона прокомментировал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, захватчики не могут позволить себе постоянно наносить удары высокоточным и дальнобойным оружием, передает 24 Канал.

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Как ВСУ способствуют уменьшению атак

Игнат объяснил, что россияне довольно часто используют ракеты С-300, которые не могут лететь далеко, но все же достигают прифронтовых городов.

И эта ночь не исключение. 4 ракеты в направлении Запорожья. Были определенные объекты там атакованы,

– сказал спикер.

Кроме того, он подчеркнул, что наиболее эффективным методом борьбы с массированными ракетными атаками является уничтожение пусковых установок. Поскольку наши воины-артиллеристы систематически их ликвидируют, массированных атак становится все меньше.

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