По словам аккаунт-директора в VTMN Agency Ореста Загорского, сладости Chupa Chups и создавали рынок. То есть подошли заново и создали продукт для детей.

Первая часть Успех Chupa Chups несмотря на жуткие случаи: какое условие Сальвадор Дали мог поставить компании

В 1969 году производители Chupa Chups открыли свой первый иностранный завод во Франции. А в 1970-х руках конфета на палочке вышла еще и на рынки в Италии и Португалии. В 1977 году карамельки от Энрика Берната представили в Японии, а в 1980-х – в Соединенных Штатах.

"Бросить курить легче, если заменить сигареты леденцами"

Любовь детей Chupa Chups завоевал давно, однако чтобы достучаться до сердец взрослых, пришлось искать другие способы. Например, настоящий шторм по продакт-плейсменту. В частности, снискать популярность испанскому леденцу помог герой популярного сериала 1970-х годов – суровый детектив Коджак.

"Детектив очень часто курил, но поскольку антитабачная программа в США запрещала показывать курящих людей, они начали заменять сигареты на леденцы. Так, вы видите супербрутального "чувака", который ходит повсюду с Chupa Chups", – рассказал соучредитель маркетингового агентства Storytell.ink и пекарни Ko Pasteis Андрей Фединишин.



Снискать популярность бренда помог детектив Коджак / Кадр из телесериала "Коджак"

Так появился наполовину миф: "Бросить курить легче, если заменить сигареты леденцами". На маркетинговый крючок подцепили даже легендарного футболиста и коуча Йохана Кройфа. По словам Андрея Фединишина, мужчина тогда сказал журналисту: "Слушай, у меня сейчас проблемы с сердцем. Я очень переживаю за игру. И когда я не тянусь за сигаретой, я тянусь за леденцами от Chupa Chups".

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С тех пор в Испании просто "вспыхнули" продажи, в 7 раз. Это произошло лишь из-за того, что была супернативная интеграция в соответствующем направлении. В то же время антитабачная кампания еще не раз пригодилась бренду.

У них была даже стандартная кампания "Ковбой", которая мимикрировала в стандартную рекламу Marlboro. Но там вместо того, чтобы держать сигарету в зубах, мужчина держал леденец. И были слоганы вроде "Почувствуй настоящий вкус",

– сказал соучредитель маркетингового агентства Storytell.ink Андрей Фединишин.

Завоевать популярность среди взрослой аудитории Chupa Chups помог и выпуск карамелек XXL формата. Андрей Фединишин отметил, что маленькие конфеты были предназначены для детей. Когда добавили формат XL – уже взрослому леденец стал приятнее и интереснее.

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Ориентация Chupa Chups на культурные особенности

В 1979 году компания продала 10-миллиардную по счету конфету, а уже в 1988 году продажи Chupa Chups достигли 20 миллиардов. Тогда это означало, что, условно, на каждого жителя планеты приходилось 4 карамельки на палочке. Кстати, в 1980-х годах 90% испанских конфет продавали на иностранных рынках. В конце XX века компания создала дочерние предприятия и фабрики:

в Германии – в 1982 году;

в Китае – в 1994 году;

в Мексике – в 1997 году.



В 1980-х годах 90% конфет продавали на иностранных рынках / Фото Snack Town

Выходя на новые рынки, бренду, конечно, пришлось принять во внимание культурные особенности стран. Например, в мусульманских государствах не принято облизывать конфеты на улице.

"Соответственно, здесь были разработаны кампании о том, что ты можешь купить леденец в частных местах: в кинотеатре или в закрытых ресторанах и барах, где мало что видно. Или предлагали просто купить домой и попробовать новый вкус", – рассказал соучредитель маркетингового агентства Storytell.ink и пекарни Ko Pasteis Андрей Фединишин.

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К 1990-м компания четко определилась с "эмоциональной нишей", которую стремилась занимать. По словам креативной предпринимательницы, основательницы и руководительницы Royenko Marketing Agency Ольги Роенко, когда компания решила, что она будет занимать как бренд территорию веселья – вероятно, эта диверсификация эмоций, которые бренд хотел вызвать, нуждалась и диверсификации, условно, модели продукта. Chupa Chups значительно расширил ассортимент, выйдя за пределы классических леденцов, так от испанского бренда появились:

мятные конфеты Smint;

мармеладки;

сладкая вата;

газировка.

Креативная предпринимательница добавила, что кондитерский модельный ряд был ограничен. Бренд остался в пределах своего позиционирования, не вкусного перекуса, а сахарного заряда. То есть они не начали производить протеиновые батончики или мороженое.

Почему продукция Chupa Chups остается популярной

В конце XX века популярности бренда поспособствовали знаменитые актеры и певцы, которые лакомились Chupa Chups на публике. С испанским леденцом в зубах появлялись, например, Мадонна и Майкл Джексон. Кстати, обе звезды родились в тот же год, что и конфеты от Берната – в 1958 году. Быть постоянно на устах компании помогает и креативная реклама.

Их довольно сильно накрыла волна сексуальной революции в конце XX века. Соответственно, у них получалась довольно агрессивная реклама, которая имела двойные подтексты,

– сказал Андрей Фединишин, соучредитель маркетингового агентства Storytell.ink.

Например, соответствующим образом компания прорекламировала свои карамельки без сахара. Другими вариациями старалась подчеркнуть содержание фруктового сока в конфетах. Андрей Фединишин добавил, что в каждой стране, рынке, они применяют работу с ведущими агенствами, которые адаптируют их кампании под нужды соответствующего региона, принимая во внимание ментальность в частности.



Мадонна и Майкл Джексон рекламировали конфеты испанского бренда / коллаж 24 канала

Для японцев разработали такой ролик с пандами, в котором даже черно-белые медведи, попробовав Chupa Chups, становятся цветными. Известно, что азиатский рынок крайне сложно удивить, поэтому бренды в погоне за благосклонностью местных потребителей вынуждены идти на экстравагантные шаги. Так поступил и Chupa Chups, выпустив для тамошних покупателей корейскую линию косметики. Ценителям всего неординарного предлагали:

тональную основу;

блеск для губ;

крем для рук;

гель для душа.



Для японцев компания создала ролик с пандами / Скриншот с видео Chupa Chups

Необычная косметика доступна для интернет-заказов и вне азиатского рынка поэтому клиентам такие бьюти-товары пришлись по вкусу. Специалисты по рекламе кондитерского бренда в своих кампаниях любят обыгрывать природу. Например, отыскивают сходство с круглой конфетой среди обитателей водоемов или воображают, что весь земной шар – это гигантский Chupa Chups.

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Кстати, во владении Chupa Chups – вымышленный рекламный персонаж Чак, который своим поведением демонстрирует один из слоганов конфетной компании "Смотри на жизнь проще". Он не теряет покоя и равновесия ни во время экстремального катания на аттракционах, ни во время нападения пришельцев. Не может его вывести из равновесия и подруга, которая эмоционально выясняет отношения на весь ресторан.

За что Chupa Chups получил антипремию

Реклама Chupa Chups попадала и в антирейтинги, как это случилось в 2012 году. Австралийская инициативная группа "Голос родителей" отдала испанскому бренду антипремию "Слава и позор" за худшую рекламу нездоровой пищи для детей. "Камни" посыпались на производителя сладостей за игру Lol-a-Coaster.

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На первый взгляд, это простая игрушка, где уже знакомый Чак собирает конфеты, но родители увидели в ней "коварную форму брендинга" и "игру на основе рекламы", то есть скрытый способ привлечь детей к вредной пище. За год до того британские потребители отдали леденцы Chupa Сһирѕ первое место в антирейтинге хитрых маркетинговых стратегий нездоровой пищи – компании досталось за желтые конфеты.

Покупателей возмутило, что производитель декларирует, что якобы производит лакомство из лимонного сока. Хотя на самом деле содержание этого сока мизерное – лишь 3%. Одна конфета Chupa Chups содержит примерно 50 килокалорий. В частности, в ее состав входят 10 – 12 граммов сахара, а это почти вся суточная норма для детей до 4 лет.



Конфета Chupa Chups содержит примерно 50 килокалорий / Фото Funworks

Европейское общество детской гастроэнтерологии и нутрициологии рекомендует потреблять не более 16 граммов сахара в день в соответствующем возрасте. Ежедневно в мире производят 12 миллионов леденцов Chupa Chups и продают их более чем в 160 странах. В Украину испанские карамельки начали завозить в 1990-х годах.

Когда мы начинаем говорить о Chupa Chups, у меня сразу возникает улыбка, поскольку это сразу относит меня в детство. С детства я помню что? Беззаботные дни, друзей, развлечения и вкус Chupa Chups,

– сказал директор в VTMN Agency Орест Загорский.

Сейчас Chupa Chups является частью итальянско-нидерландской корпорации Perfetti Van Melle. В 2006 году компания выкупила испанский бренд у наследников Берната за 400 миллионов евро. Perfetti является третьим в мире по объемам производства кондитерских изделий. В частности, владеет сладкими брендами Mentos, Fruit-tella и Meller.