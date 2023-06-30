Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Аналитики считают, что Кремль хочет взять на себя официальный контроль над ЧВК "Вагнера", однако пока неясно, решится ли на такой шаг руководство страны-агрессорки.

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Кремль будет контролировать вагнеровцев за границей

Издание The Wall Street Journal ранее писало, что российские власти решили взять под контроль деятельность "Вагнера" за границей.

Отмечали, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин прилетел в Дамаск, чтобы сообщить президенту Сирии Башару Асаду, что ЧВК "Вагнера" больше не будет работать как независимая организация в Сирии.

Кроме того, Вершинин сказал, что боевики Пригожина отчитываются на российской военной базе в Латакии. В то же время представители российского МИД сообщили президенту Центральноафриканской Республики Фостину-Арчанжу Туадери и руководству Мали, что вагнеровцы продолжат операции в их странах.

Почему Кремль хочет национализировать ЧВК

Национализация ЧВК "Вагнера", вероятно, поможет Министерству обороны России (МО) включить действующий персонал группировки в регулярные Вооруженные силы России по контрактам,

– говорится в сообщении.

Аналитики считают, что национализация "Вагнера" вряд ли резко нарушит ее внешнюю деятельность. В то же время, Кремль может быть заинтересован в предположении де-юре ответственность за операции вагнеровцев за границей, чтобы лишить группу остаточного источника влияния и независимого денежного потока.

Ранее ISW оценивало, что соглашение, заключенное при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко, очень вероятно, устранит ЧВК "Вагнера" как независимого субъекта, которым оно является в своей нынешней форме.