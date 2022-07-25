Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер Дмитрий Гудков. Он считает, что заявления о "свержении режима" в Украине кремль говорит для своих граждан, потому что им нужно поддерживать соответствующую атмосферу в стране.

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По его словам, если говорить о том, какая цель была в россии по поводу войны, то это сама война.

Ведь с помощью войны они смогли подавить все настроения и протесты внутри страны, запугать общество и т.д. И такой стиль войны им нравится,

– объяснил Гудков.

К тому же, по мнению оппозиционера, на это у россии уходит мало денег по сравнению с тем, сколько она зарабатывает в день от продажи нефти и газа.

"И никакое нефтяное эмбарго ничего остановить не сможет. Потому что в таком случае цены на нефть поднимутся, и они смогут продавать ее третьим странам, получая те же деньги. Хотя в долгосрочной перспективе это разрушит экономику", – добавил он.

Гудков отметил, что эти деньги позволят еще какое-то время продолжать войну, хотя, возможно, и не с такой интенсивностью, как в начале.

"Некоторые в окружении путина считают, что если сейчас попытаться занять те рубежи, которые удалось захватить, а дальше вести полугибридную войну, то это позволит им за время "дожать" Украину", – признается он.

Оппозиционер отметил, что в кремле полагают, что долгое противостояние невозможно, но они ошибаются.

По его словам, в самом начале у путина и его окружения была уверенность в блицкриге, что Украину можно завоевать за три дня, а это значит, что они живут в "своем мире" и не видят реальности.

Если сейчас украинское сопротивление исправило их "картинку", то точно не до конца. Наверное, генералы продолжают докладывать о каких-то достигнутых целях, кто-то путину боится говорить, что происходит на линии фронта и т.д.

– считает Гудков.

Он уверен, что и лавров в это не верит, он просто выполняет определенные поручения путина. "А что им еще остается говорить? Они вынуждены сохранять "лицо" при плохой игре", – добавил оппозиционер.

К слову, недавно сергей лавров заявил, что их "географические задачи" изменились из-за поставок Украине западного оружия. Теперь москва планирует захватить не только Донбасс и Луганщину, но и Херсонскую и другие области.

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