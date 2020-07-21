Почему Ляшко не пошел от "Слуги народа" в мэры Киева: комментарий главного санэпидемврача
Главный санэпидемврач Украины Виктор Ляшко сказал, почему не участвовал в праймериз "Слуги народа" на должность мэра Киева. По его словам, причина – эпидемиологическая ситуация.
Такую позицию он высказал в комментарии Украинской правде. Ляшко отметил, что не может сейчас покинуть свою должность.
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"Сегодня эпидситуация в Украине заставляет меня оставаться на должности, на которой я нахожусь сегодня", – сказал заместитель министра здравоохранения.
Я считаю себя профессионалом и экспертом в этой сфере, поэтому первоочередной задачей все же является восстановление системы противоэпидемической защиты,
– отметил Ляшко.
Как утвердил главный санэпидемврач, "человек должен быть максимально эффективен там, где он есть и приносит максимальную пользу".
Также Ляшко подчеркнул, что это исключительно его решение и "оно как раз адекватное к ситуации". В то же время он не сказал, кто предложил ему баллотироваться в мэры и предлагали ли это в Офисе Президента. Однако он не ответил, закрыт ли для него вопрос киевских выборов городского главы. Как долго планирует находиться на посту санэпидемврача – также не сказал.
Что известно о походе Ляшко в мэры Киева?9 июля 2020 года в "Слуге народа" заверили, что не против, чтобы главный санэпидемврач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко участвовал в выборах мэра Киева.
Сам Ляшко в интервью 24 каналу рассказал, что многие в Офисе Президента предлагал ему принять участие в выборах мэра столицы. Однако Ляшко избегал вопрос, есть ли у него все же мэрские амбиции.