Главный санэпидемврач Украины Виктор Ляшко сказал, почему не участвовал в праймериз "Слуги народа" на должность мэра Киева. По его словам, причина – эпидемиологическая ситуация.

Такую позицию он высказал в комментарии Украинской правде. Ляшко отметил, что не может сейчас покинуть свою должность.

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"Сегодня эпидситуация в Украине заставляет меня оставаться на должности, на которой я нахожусь сегодня", – сказал заместитель министра здравоохранения.

Я считаю себя профессионалом и экспертом в этой сфере, поэтому первоочередной задачей все же является восстановление системы противоэпидемической защиты,

– отметил Ляшко.

Как утвердил главный санэпидемврач, "человек должен быть максимально эффективен там, где он есть и приносит максимальную пользу".

Также Ляшко подчеркнул, что это исключительно его решение и "оно как раз адекватное к ситуации". В то же время он не сказал, кто предложил ему баллотироваться в мэры и предлагали ли это в Офисе Президента. Однако он не ответил, закрыт ли для него вопрос киевских выборов городского главы. Как долго планирует находиться на посту санэпидемврача – также не сказал.

Справка. Фракция "Слуга народа" выбрала кандидатом в мэры Киева Ирину Верещук.