Чому Ляшко не пішов від "Слуги народу" у мери Києва: коментар головного санепідемлікаря
Головний санепідемлікар України Віктор Ляшко сказав, чому не брав участь у праймеріз "Слуги народу" на посаду міського голови Києва. За його словами, причина – епідеміологічна ситуація.
Таку позицію він висловив у коментарі Українські правді. Ляшко зазначив, що не може зараз покинути свою посаду.
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"Сьогодні епідситуація в Україні змушує мене залишатися на посаді, на якій я перебуваю сьогодні", – сказав заступник міністра охорони здоров'я.
Я вважаю себе професіоналом та експертом у цій сфері, тому першочерговим завданням все ж є відновлення системи протиепідемічного захисту,
– зауважив Ляшко.
Як ствердив головний санепідемлікар, "людина має бути максимально ефективна там, де вона є та приносить максимальну користь".
Також Ляшко наголосив, що це виключно його рішення і "воно якраз адекватне до ситуації". Водночас він не сказав, хто запропонував йому балотуватися у мери та чи пропонували це в Офісі Президента. Однак він не відповів, чи закрите для нього питання київських виборів міського голови. Як довго планує перебувати на посаді санепідемлікаря – також не сказав.
Що відомо про похід Ляшка у мери Києва?9 липня 2020 року у "Слузі народу" запевнили, що не проти, аби головний санепідемлікар та заступник глави МОЗ Віктор Ляшко брав участь у виборах мера Києва.
Сам Ляшко в інтерв'ю 24 каналу розповів, що багато хто в Офісі Президента пропонував йому взяти участь у виборах мера столиці. Однак Ляшко уникав запитання чи є в нього все ж мерські амбіції.