Головний санепідемлікар України Віктор Ляшко сказав, чому не брав участь у праймеріз "Слуги народу" на посаду міського голови Києва. За його словами, причина – епідеміологічна ситуація.

Таку позицію він висловив у коментарі Українські правді. Ляшко зазначив, що не може зараз покинути свою посаду.

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"Сьогодні епідситуація в Україні змушує мене залишатися на посаді, на якій я перебуваю сьогодні", – сказав заступник міністра охорони здоров'я.

Я вважаю себе професіоналом та експертом у цій сфері, тому першочерговим завданням все ж є відновлення системи протиепідемічного захисту,

– зауважив Ляшко.

Як ствердив головний санепідемлікар, "людина має бути максимально ефективна там, де вона є та приносить максимальну користь".

Також Ляшко наголосив, що це виключно його рішення і "воно якраз адекватне до ситуації". Водночас він не сказав, хто запропонував йому балотуватися у мери та чи пропонували це в Офісі Президента. Однак він не відповів, чи закрите для нього питання київських виборів міського голови. Як довго планує перебувати на посаді санепідемлікаря – також не сказав.

Довідка. Фракція "Слуга народу" обрала кандидаткою у мери Києва Ірину Верещук.