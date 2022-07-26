Как рассказала 53-летняя Оксана из Харькова в рамках проекта СВОИ для 24 канала, люди привыкают к постоянным взрывам.

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По ее словам, люди остаются в городе, потому что там – их дом.

Человек ко всему привыкает на самом деле. Многие люди, живущие под серьезными обстрелами, говорят: "Да ничего, нормально, ну немного было громко. Ну прилетело в 40 метрах от дома, но не страшно". Подлатали и живут дальше,

– отметила она.

Многие знакомые Оксаны до сих пор живут в Харькове в обстреливаемых районах. Они остались там, а многие даже уже вернулись.

Оксана эвакуировалась из Харькова во Львов

Сама женщина с начала полномасштабного вторжения россии оставалась в Харькове в течение 1,5 месяцев. Все это время она не могла нормально спать из-за звуков взрывов.

"Я поняла, что 1,5 месяца не могла спать. Из-за звуков. Внутреннее состояние, психологическое, было тяжелым", – пояснила она.

Сейчас он находится во Львове. Там нашла новый дом.