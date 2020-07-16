Перед президентскими выборами в Беларуси ключевая позиция США был такой: пусть лучше диктатор, но не часть России.

Такое циничное отношение придает Лукашенко уверенности. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Игар Тышкевич, международный эксперт Украинского института будущего.

Интересно Белорусы протестуют: возможен ли там Майдан по украинскому сценарию

Он отметил, что похожая позиция наблюдается и в соседних государствах – например, Польше и Венгрии. А вот Германия склонна больше говорить о ценностях.

Тишкевич пояснил, что произойдет, если выборы в Беларуси пройдут по крайней мере по такому сценарию, как в 2015 году без массовых акций протеста или даже с ними, но без циничного силового подавления.

Скорее всего, они будут признаны недемократическими, как было в течение последних 25 лет. Однако де-факто признают власть Лукашенко и Европа, и США,

– считает эксперт.

Кроме этого, он подчеркнул: если будет силовой вариант или эскалация с обеих сторон, есть шансы, что Беларусь вновь попадет под санкции.

"Тогда будет получать из этого выгоду Россия. Ведь повторится 2010 год, когда Беларусь на фоне ухудшения отношений с РФ и попыток играть в определенную демократизацию, проводила выборы. Тогда прошли массовые акции протеста", – вспомнил Тышкевич.

И подчеркнул, что в авторитарном государстве выборы не могут быть свободными. Поэтому произошла провокация, разгон – Беларусь попала под санкции, а Запад отвернулся.

"На тот момент Россия осталась единственным центром влиянием на Беларусь, Беларусь попала в Таможенный союз. Поэтому для Кремля такой вариант является выгодным", – подытожил эксперт.

Интервью Тышкевича о ситуации в Беларуси: смотрите видео