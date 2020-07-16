Перед президентськими виборами у Білорусі ключова позиція США був такою: нехай краще диктатор, але не частина Росії.

Таке цинічне ставлення додає Лукашенку впевненості. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Ігар Тишкевич, міжнародний експерт Українського інституту майбутнього.

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Він зазначив, що схожа позиція спостерігається й у сусідніх державах – наприклад, Польщі та Угорщині. А от Німеччина схильна більше говорити про цінності.

Тишкевич пояснив, що відбудеться, якщо вибори в Білорусі пройдуть принаймні по такому сценарію, як в 2015 році – без масових акцій протесту або навіть з ними, але без цинічного силового придушення.

Скоріш за все, вони будуть визнаними недемократичними, як було протягом останніх 25 років. Проте де-факто признають владу Лукашенка і Європа, і США,

– вважає експерт.

Крім цього, він наголосив: якщо буде силовий варіант або ескалація з обох боків, є шанси, що Білорусь знову потрапить під санкції.

"Тоді отримуватиме з цього вигоду Росія. Адже повториться 2010 рік, коли Білорусь на тлі погіршення відносин з РФ і спроб грати в певну демократизацію, проводила вибори. Тоді відбулися масові акції протесту", – пригадав Тишкевич.

Й підкреслив, що в авторитарній державі вибори не можуть бути вільними. Тож сталася провокація, розгін – Білорусь потрапила під санкції, а Захід відвернувся.

"На той момент Росія залишилася єдиним центром впливом на Білорусь, Білорусь потрапила до Митного союзу. Тому для Кремля такий варіант є вигідним", – підсумував експерт.

Інтерв'ю Тишкевича про ситуацію в Білорусі: дивіться відео