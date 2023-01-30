Потребление электроэнергии с начала отключений уменьшилось лишь от 10 до 20 процентов. Назвали несколько причин.

Кстати говоря Платёжки выросли, несмотря на отключение света: случившееся

Почему не уменьшились платежки

Украинцы максимально используют электроэнергию, когда появляется свет. В частности, включают все энергозатратные приборы, несмотря на просьбы энергетиков уменьшить потребление. Более того, некоторые энергозатратные приборы, в частности, бойлеры и холодильники, в первые часы после восстановления потребляют больше электрической энергии, чем в стабильном рабочем режиме. Из-за холода и низкой температуры люди догревают помещение электрическими обогревателями, когда подают электроэнергию. Значительные расходы электроэнергии влекут оставленные на зарядку в ночное время аккумуляторы или другие альтернативные мощные источники питания, а также фонари, повербанки.

Следовательно, общий объем потребления электроэнергии изменился. Соответственно, не изменился и размер счетов.

Как сэкономить

Чтобы помочь энергосистеме Украины и получать меньшие платежки, в облэнерго просят не пользоваться без необходимости мощными энергоприборами.

Особенно это не следует делать сразу после подачи электроэнергии, а также в пиковые часы, то есть утром (7:00 – 11:00) и вечером (17:00 – 23:00).