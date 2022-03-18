По его словам, сейчас доступны все документы в приложении продолжают функционировать – паспорта, студенческие, водительские документы, налоговый номер и свидетельство о рождении ребенка.

Важно Пишется история, – Мстислав Баник о кибервойне Минцифры, новые услуги Дии и StarLink-интернет

Известно, что в Дия около 80 услуг. И какие из них сейчас остановлены – сложно сказать. Ведь часть из них постоянно перезапускается.

Почему нельзя было удалять Дия

Мстислав Баник отметил, что это была временная история. С того момента, как начали отключать реестры, мы продлили срок действия сессий документов в самом приложении. Соответственно, полную информацию о том же паспорте можно было бы просматривать и дальше. Просто не могли просматривать QR-коды. Это касается и водительских документов.

Особенность состоит в том, если мы сохранили сессию внутри телефона, но человек нажал "выход" или переустановил ее, то, конечно, ничего не сохраняется. А заново подтянуть из реестра на тот момент было невозможно,

– рассказал Мстислав Баник.

"Это же касается Covid-сертификатов. Они хранятся именно на девайсе. Соответственно, каждый раз их нужно было перезаказывать, если вы, например, сменили телефон или вышли из Дия. Поэтому после выхода из Дия Covid-сертификаты также исчезали", – добавил Баник.

Он отметил, что очевидно, если у нас нет данных паспорта, по которым можно генерировать Covid-сертификаты, то их невозможно было сгенерировать. Однако сейчас все работает полноценно, все генерируется.