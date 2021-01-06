В Нидерландах не сомневаются, что Крым – это Украина. Однако обеспокоены проблемами на полуострове, связанными с водой, правами человека, милитаризацией. Кроме того, санкции против России там не считают эффективным методом, однако пока альтернатив мало.

Позиция Нидерландов по Крыму

Об отношении к аннексии Крыма, санкциях против России и проблемах полуострова в интервью УНИАН рассказал Посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол.

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Три слова: "Крым – это Украина". Аннексия не принимается. Поэтому введены санкции,

– отметил Мол.

По его словам, Нидерланды планируют обсуждать с правительством Украины инициативу Крымской платформы.

Кроме того, посол выразил обеспокоенность ситуацией в Крыму. В частности, проблемами с водой, правами человека, выдачей российских паспортов, милитаризацией.

Мол убежден, что об этом следует больше говорить, чтобы люди знали, что там происходит. "Как посольство, мы поддерживаем инициативы, связанные с Крымом. Для нас это серьезно", – добавил дипломат.

Почему санкции против России следует продлевать

Посол отметил, что санкции будут долго, ведь Нидерланды не воспринимают аннексию полуострова. Ограничения против России имеют свое влияние – там началась стагнация экономики.

Но санкции, по мнению Мола, это не решение проблемы, ведь решение достигается через дипломатические методы.

Поскольку у нас не так много альтернатив, санкции продолжают, хотя мы и сами каким-то образом страдаем,

– объяснил он.

Дипломат хочет, чтобы было другое регулирование. Пока оно не появится, санкции будут продлевать.

Обратите внимание! Мол отметил, что Нидерланды в 2008 году поддержали решение на саммите в Бухаресте о том, что Украина может присоединиться к НАТО в будущем. Теперь, по мнению посла Нидерландов в Украине, это лишь вопрос времени.