Почему Нидерланды поддерживают санкции против России и сколько это будет продолжаться
В Нидерландах не сомневаются, что Крым – это Украина. Однако обеспокоены проблемами на полуострове, связанными с водой, правами человека, милитаризацией. Кроме того, санкции против России там не считают эффективным методом, однако пока альтернатив мало.
Позиция Нидерландов по Крыму
Об отношении к аннексии Крыма, санкциях против России и проблемах полуострова в интервью УНИАН рассказал Посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол.
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Три слова: "Крым – это Украина". Аннексия не принимается. Поэтому введены санкции,
– отметил Мол.
По его словам, Нидерланды планируют обсуждать с правительством Украины инициативу Крымской платформы.
Кроме того, посол выразил обеспокоенность ситуацией в Крыму. В частности, проблемами с водой, правами человека, выдачей российских паспортов, милитаризацией.
Мол убежден, что об этом следует больше говорить, чтобы люди знали, что там происходит. "Как посольство, мы поддерживаем инициативы, связанные с Крымом. Для нас это серьезно", – добавил дипломат.
Почему санкции против России следует продлевать
Посол отметил, что санкции будут долго, ведь Нидерланды не воспринимают аннексию полуострова. Ограничения против России имеют свое влияние – там началась стагнация экономики.
Но санкции, по мнению Мола, это не решение проблемы, ведь решение достигается через дипломатические методы.
Поскольку у нас не так много альтернатив, санкции продолжают, хотя мы и сами каким-то образом страдаем,
– объяснил он.
Дипломат хочет, чтобы было другое регулирование. Пока оно не появится, санкции будут продлевать.
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