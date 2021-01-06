У Нідерландах не сумніваються, що Крим – це Україна. Однак стурбовані проблемами на півострові, пов'язаними з водою, правами людини, мілітаризацією. Крім того, санкції проти Росії там не вважають ефективним методом, однак наразі альтернатив мало.

Позиція Нідерландів щодо Криму

Про ставлення до анексії Криму, санкції проти Росії та проблеми півострова в інтерв'ю УНІАН розповів Посол Нідерландів в Україні Йеннес де Мол.

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Три слова: "Крим – це Україна". Анексія не приймається. Тому введені санкції,

– зазначив Мол.

За його словами, Нідерланди планують обговорювати з урядом України ініціативу Кримської платформи.

Крім того, посол висловив стурбованість ситуацією у Криму. Зокрема, проблемами з водою, правами людини, видачею російських паспортів, мілітаризацією.

Мол переконаний, що про це слід більше говорити, аби люди знали, що там відбувається. "Як посольство, ми підтримуємо ініціативи, пов'язані з Кримом. Для нас це серйозно", – додав дипломат.

Чому санкції проти Росії слід продовжувати

Посол зазначив, що санкції будуть довго, адже Нідерланди не сприймають анексію півострова. Обмеження проти Росії мають свій вплив – там почалася стагнація економіки.

Але санкції, на думку Мол, це не вирішення проблеми, адже рішення досягається через дипломатичні методи.

Оскільки у нас не так багато альтернатив, санкції продовжують, хоча ми й самі якимось чином страждаємо,

– пояснив він.

Дипломат хоче, аби була інше регулювання. Доки воно не з'явиться, санкції продовжуватимуть.

Зверніть увагу! Мол зазначив, що Нідерланди у 2008 році підтримали рішення на саміті в Бухаресті про те, що Україна може приєднатися до НАТО в майбутньому. Тепер, на думку посла Нідерландів в Україні, це лише питання часу.