Преступления россиян против мирных украинцев шокировали весь цивилизованный мир. Татьяна и Анатолий в рамках проекта СВОИ рассказали, почему не стоит испытывать судьбу и убегать на территорию, подконтрольную Украине, а не цепляться за попытки сохранить свое имущество.

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Нужно спасать жизнь, а не имущество

Татьяна призвала всех, кто находится вблизи зоны боевых действий, немедленно бежать оттуда. Даже если оккупанты не придут, снаряды их артиллерии не становятся от этого менее опасными.

Жизнь дороже всего того, что вы там накопили. С собой все равно ничего не уберешь. А Господь даст что-то… Вот нам дал: и еду, и кровать, и свет, и тепло, и воду, и людей,

– сказала женщина.

Супруги из-за войны россии против Украины потеряли все. Бизнес Татьяны и Анатолия разбомбили, а возвратиться домой они не могут. Все, что имела пара, забрали российские оккупанты.

"Я готовился встретить старость. Все у меня было по науке. Бизнес, который приносил деньги. Я подготовился так, чтобы встретить старость более или менее безбедно. Все сделал так, чтобы бизнес работал без моего участия. Я 30 лет трудился, чтобы сделать свой бизнес. Но получилось, что мой бизнес разбомбили", – рассказал Анатолий.

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