Злочини росіян проти мирних українців шокували увесь цивілізований світ. Тетяна та Анатолій у рамках проєкту СВОЇ розповіли, чому не варто випробовувати долю та втікати на територію, яка підконтрольна Україні, а не чіплятися за спроби зберегти своє майно.

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Потрібно рятувати життя, а не майно

Тетяна закликала усіх, хто перебуває поблизу зони бойових дій, негайно втікати звідти. Навіть якщо окупанти не прийдуть, снаряди їхньої артилерії не стають від цього менш небезпечними.

Життя дорожче всього того, що ви там накопичили. Із собою все одно нічого не забереш. А Господь дасть щось… От нам дав: і їжу, і ліжко, і світло, і тепло, і воду, і людей,

– сказала жінка.

Подружжя через війну росії проти України втратило все. Бізнес Тетяни та Анатолія розбомбили, а повернутися додому вони не можуть. Усе, що мала пара, забрали російські окупанти.

"Я готувався зустріти старість. Усе в мене було по науці. Бізнес, який приносив гроші. Я підготувався так, щоби зустріти старість більш-менш безбідно. Все зробив так, щоби бізнес працював без моєї участі. Я 30 років трудився, щоби зробити свій бізнес. Але вийшло, що мій бізнес розбомбили", – розповів Анатолій.

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