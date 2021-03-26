Объединенные Арабские Эмираты неожиданно выступили посредником для одного из самых давних и ожесточенных конфликтов в Азии: между двумя ядерными державами Индией и Пакистаном. Но успех вовсе не гарантирован.

На фоне очередных попыток примирения между Индией и Пакистаном, ОАЭ неожиданно выступили как посредник между двумя ядерными державами. Они уже три раза воевали между собой, конфликт из-за принадлежности территории Джамму и Кашмир продолжается и в наши дни. В этой статье – о том, зачем это Эмиратам и какие шансы на успех.

Важно знать Конфликт между Индией и Пакистаном: интересные факты

Предыстория конфликта: Индия против Пакистана

Этому противостоянию – десятки лет. Обе страны были бывшими колониями Британской Империи вместе с другим соседом – Бангладеш. После обретения независимости в 1947 году, Нью-Дели и Исламабад сразу начали спорить за территории.

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Бывший штат Джамму и Кашмир имели право выбора и оказались в Индии. Хотя местный махараджа (правитель – 24) изначально вообще хотел независимости. Но под угрозой нападения пакистанских племен изменил свое мнение. Сейчас на него также претендуют Бангладеш и Пакистан (а на отдаленный Ладакх – еще и Китай).



Сейчас Кашмир находится в максимальной изоляции / Фото India Today

Это красивые места с озерами и заснеженными горами, сам регион – этнически разнообразен. Это единственная территория Индии, где мусульмане составляют большинство (более 60% населения).

Первый бой

Первая индо-пакистанская война вспыхнула в 1947 году, где Индия искала защиты и поддержки у только что созданной ООН. Там дипломатично – как всегда – посоветовали провести референдум. Впрочем, страны не смогли договориться вплоть до 1949 года, когда создали линию прекращения огня. Это разделило регион пополам, сейчас он контролируется одновременно двумя государствами.

Новые боевые действия – вторая индо-пакистанская война – была в 1965 году. Это был короткий, но ожесточенный конфликт между уже ядерными державами. После третьего боевого столкновения в 1999 продолжается вооруженное восстание против индийских властей. Оно унесло уже тысячи жизней. Индия обвиняет соседа в поддержке сепаратистов Кашмира, Пакистан все отрицает.

Кашмир без автономии: как снова запылал огонь

XXI век вновь усилил огонь, когда правящая националистическая партия Индии Бхаратия Джаната Парти – которая долго за это выступала – лишила Кашмир сначала статуса штата, а впоследствии – и широкой автономии (статья 370 в Конституции страны). Она включала в себя отдельный основной закон, свой собственный флаг, независимость во всех вопросах, кроме обороны, внешней политики и коммуникации.

Индия ввела в Кашмир армию, оставила регион без связи с внешним миром. Двух бывших местных министров отправили под домашний арест. Один из них назвал действия правительства "оккупационными". Сейчас кашмирцы мало ассоциируют себя с Индией – большинство стоит на принципах независимости или же присоединения к Пакистану. Из-за плохого экономического положения и безработицы в Кашмире часто происходят восстания и уличные беспорядки.



Карта кашмирского конфликта и что каждая страна контролирует / Карта Arcgis.com

Критики БДП говорят, что шаг призван "изменить демографический состав Кашмира", предоставив жителям других штатов возможность приезжать туда и покупать землю.

Они просто хотят сделать эту территорию с большинством мусульман... такой, как любая другая, чтобы мы чувствовали себя меньшинством без полномочий,

– сказала BBC экс-министр Мехбуба Муфти.

Насилие растет с 2016 года, когда в бою убили лидера местных боевиков – 22-летнего Бурхана Вани. Только на его захоронении погибло 30 гражданских. В это же время напали на отдаленную базу Индии в Уре.

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Через два года убито уже 500 человек, далее было нападение на военизированный обоз армии Индии и смерть 40 солдат. Индия ответила авиаударами по территории Пакистана по "лагерям террористов Джайш-э-Мохаммад". Эту организацию связывают с межведомственной разведкой Пакистана. Дальше были атаки в Сринагаре и Джамму.

Пакистан отомстил ударом по индийской части региона, поставив две ядерные державы на край новой открытой войны (фактически, был даже непродолжительное воздушный бой).

Секретное примирение в Лондоне

В 2003 году Индия и Пакистан договорились о перемирии вдоль линии контроля (Line of Control или просто LoC – 24), которая разделяет Кашмир. Затем главы правительств двух стран – Нарендра Моди и Наваз Шарфе – пытались достичь соглашения дипломатией, Моде даже ездил к Лахору.

После описанных выше столкновений, нового прекращения огня пришлось ждать аж до 2018 года, Нарендра Моди пригрозил "принять все меры, чтобы полностью изолировать Пакистан".

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Детали раскрыл журналист Правин Свами, имеющий хорошие источники в разведке. По его информации, это было согласовано двумя высшими офицерами – генералом Пакистана Камаром Баджвой и советником Индии по нацбезопасности Аджитом Довалем в лондонском отеле. Теракт в Пульваме (2019 год) и новые обстрелы спровоцировали остановку диалога на некоторое время.

Эмираты решили попробовать медиацию между Индией и Пакистаном / Фото Times Now

Так бы оно и продолжалось, если бы на горизонте не появились Объединенные Арабские Эмираты со своим видением как привести извечных врагов к мирному сосуществованию. Хотя с первого взгляда, это кажется странным – Пакистан имеет давние и теплые отношения прежде всего с Саудовской Аравией.

"Вопрос возможности ОАЭ приобщиться к разработке мирной дорожной карты между Индией и Пакистаном весьма интересен в контексте того, что данная аравийская монархия традиционно не имела политических интересов в Южной Азии. Более того, может возникнуть вопрос – откуда ОАЭ имеют такой авторитет и доверие Нью-Дели и Исламабада?", – прокомментировал для 24 канала аспирант КНУ имени Шевченко Андрей Рудик.

Впрочем, сигналы уже были. В конце прошлого года кронцпринц Абу-Даби (он же будущий президент ОАЭ) Мухаммад ибн Зайд Ан-Нахайян встречался сначала с главой МИД Индии, а затем – с главой МИД Пакистана. Оба главы ведомств должны встретиться в Душанбе, столице Таджикистана, 30 марта.

Индия очень важная страна для экономики Объединенных Эмиратов / Фото Business Today

До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди был награжден высшей государственной наградой ОАЭ – Орденом Зайда. Здесь надо учитывать, что "60% населения ОАЭ составляют граждане Индии и Пакистана. Эти страны являются основными поставщиками рабочей силы", – подчеркнул Андрей Рудык. А значит, надо сохранять хорошие отношения с обоими государствами.

Правда, относительно Исламабада в ОАЭ есть одно сомнение, которое касается довольно активного сотрудничества пакистанцев с Ираном. На Индию приходится 11% эмиратского импорта (после Китая), также Нью-Дели – второй в мире (после Саудов) потребитель товаров из ОАЭ.

Более серьезно лед начал в очередной раз таять в феврале 2021 года. Большинство местных аналитиков воспринимало это как тактический шаг, чтобы успокоить западные границы Индии и восточные – Пакистана, пока идут разговоры. Пакистанский генерал – неслыханно еще чуть раньше – произнес речь, что надо "похоронить прошлое и двигаться вперед".

Стороны планируют восстановить посольства в обеих столицах, которые были отозваны два года назад. Далее – торговые переговоры и самое сложное – план для Кашмира, который стал причиной почти четырех войн.

Впрочем, чиновники и аналитики предостерегают – вряд ли эти попытки достигнут большего чем восстановление послов и торговли. В Нью-Дели, как пишет Правин Свами, мало кто верил, "что секретный канал сможет достичь прогресса, хотя он имел непосредственную поддержку армии Пакистана".

Из других интересных инициатив: ведущее издание об Азии The Diplomat сообщает, что армия Индии может впервые поехать в Пакистан на военные учения в рамках ШОС (Шанхайской организации по сотрудничеству – 24). И это было бы историческим событием, учитывая последние столкновения Индии как с Пакистаном так и с Китаем.

Обе страны, как пишет бывший глава МИД Пакистана Хуршид Касури, "открыли небольшое окно возможностей, но чтобы расширить его, требуется поощрение как изнутри так и снаружи". Лидерам, отмечает он, придется прибегать к тяжелым решениям по восстановлению прав человека в Кашмире и борьбе с терроризмом.

Зачем это Эмиратам: скептический взгляд

Когда читаешь о задействовании Эмиратов в мирных переговорах, сразу выныривает вопрос: зачем им это? Что это дает монархии, которая находится довольно далеко от эпицентра событий?

По мнению Андрея Рудика, "данная монархия – является крайне стабильной в политическом (например, половину депутатов Федерального национального Собрания ОАЭ составляют женщины) и экономическом плане и наименее токсичным (по сравнению с той же Саудовской Аравией), а потому удачно подходит в качестве посредника между Индией и Пакистаном".

Совершенно очевидно, что за этой кандидатурой стоят США, заинтересованные в снижении напряжения в регионе.

Вашингтон заинтересован в уменьшении региональных возможностей Китая – основного союзника Пакистана,

– пояснил эксперт.

Однако и сами ОАЭ имеют достаточно четкие амбиции в плане утверждения своего международного влияния. В то же время, в отличие от Катара (который проводит более независимую внешнюю политику, за что пережил блокаду – 24), Эмираты продолжают оставаться в фарватере Саудовской Аравии.

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Почему это может не сработать?

Привлечение ОАЭ в качестве посредника вызывает определенный скепсис.

"Прежде всего, ввиду того, что Эмираты действуют не самостоятельно, а под эгидой Вашингтона. Даже если предположить, что это обусловлено чисто авторитетностью Абу-Даби, Эмираты не обладают достаточным влиянием для того, чтобы самостоятельно выступать гарантом реализации мирной дорожной карты. Поэтому им действительно отводится роль исключительно медиатора", – сказал Андрей Рудик.

Второй момент, который совершенно не зависит от ОАЭ – это вопрос Кашмира. Очевидно, что как только процесс мирного урегулирования дойдет до достижения постоянной резолюции по Кашмира, он либо просто затормозится, или приведет к очередному похолоданию между Нью-Дели и Исламабадом.

Поэтому в данном случае не стоит переоценивать роль ОАЭ, поскольку последние символические шаги как со стороны Нарендры Моди, так и Имран Хана свидетельствуют о желании Нью-Дели и Исламабада наладить отношения, испорченные событиями 2019 года. Прежде всего в торговой сфере. Однако вполне очевидно, что в ОАЭ при любом раскладе получит желаемые дивиденды и утвердит как стабильность монархии в контексте этнических отношений внутри страны, так и ее престиж на международной арене.