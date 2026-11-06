"Подрыв легитимности": эксперт назвал основные риски онлайн-выборов в условиях войны

В ходе беседы в эфире 24 Канала аналитик отметил, что избирательный процесс не ограничивается лишь днем голосования и подсчетом бюллетеней. По его словам, организация выборов требует бесперебойной работы реестра избирателей, равных условий агитации и публичных дебатов кандидатов.

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Почему электронное голосование опасно

Прежде всего речь идет о базовом конституционном праве каждого гражданина, которое во время боевых действий невозможно полноценно гарантировать всем избирателям.

Выборы – это прежде всего гарантированное конституцией право избирать и быть избранным. Пока эта норма не будет гарантирована для всех граждан, в частности для украинских защитников на фронте, говорить о проведении выборов некорректно– подчеркнул Александр Антонюк.

Кроме того, ключевым фактором остается общественное доверие к окончательным результатам. В условиях ежедневных российских кибератак дистанционный цифровой формат открывает широкое поле для вмешательства и манипуляций со стороны врага.

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Также эксперт прокомментировал надежды отдельных партнеров на Западе на смену власти ради уступок агрессору, назвав это иллюзией, поскольку любой лидер под давлением народа будет вынужден защищать национальные интересы.

Что этому предшествовало

Ранее Владимир Зеленский предположил, что власть может рассмотреть возможность проведения онлайн-выборов, но предупредил о несправедливости голосования без участия военных на передовой.