Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по Корее Николай Полищук. Он объяснил, почему Киев оказался в положении заложника внутрикорейских политических игр.

Как в Сеуле объясняют курс против Киева?

По словам эксперта, единственным деструктивным элементом в сложившейся ситуации является новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен. Он фактически играет в театр одного актера и сознательно портит отношения с Украиной ради собственного политического курса.

В чем заключается его логика? Очевидно, это желание улучшить за счет Украины отношения с Северной Кореей. Он пришел к власти под лозунгами нормализации отношений с Пхеньяном и предпринимает очень много шагов навстречу,

– подчеркнул Полищук.

Кореевед подчеркнул, что от украинской дипломатии в данном случае зависит не так много. Украина оказалась в затруднительном положении из-за смены внешнеполитических ориентиров Сеула.

Я не думаю, что могут быть какие-то серьезные претензии к украинской дипломатии, так как мы имеем дело с южнокорейской политикой, в которой мы стали случайными заложниками,

– добавил спикер.

В чем заключается идеологический раскол в Южной Корее?

Причиной столь резкого изменения курса является фундаментальное различие между политическими силами Южной Кореи. Предыдущий президент Юн Сок Ель, представлявший консервативную партию "Сила народа", считал главным врагом экспансионизм Пекина. Поэтому его естественными союзниками были США, Япония и Украина, которой Сеул оказывал материальную помощь.

В свою очередь, новый глава страны Ли Чжэ Мен относится к левым политикам и возглавляет Демократическую партию Кореи. По его мнению, главная угроза заключается в реваншизме и милитаризации Японии.

Если врагом является Япония, то, соответственно, врагами являются и Украина, и Соединенные Штаты. С Украиной в таком случае нет смысла поддерживать отношения, потому что она меняет ориентиры,

– пояснил кореевед.

Именно это определение союзников и противников и диктует логику внешнеполитической деятельности Южной Кореи.

Эксперт предполагает, что вскоре у Южной Кореи так же испортятся отношения с США и Японией.

Почему Южная Корея не может сформулировать обвинения против Украины?

Главная причина, почему Южная Корея не может сформулировать четкие обвинения против Украины, заключается в полных противоречиях в заявлениях южнокорейских властей. С одной стороны, Сеул утверждает, что обнародование информации поставило под угрозу семьи пленных. Однако эти бойцы уже давали интервью и были публичными фигурами.

По словам эксперта Николая Полищука, в южнокорейских СМИ еще в июне появлялись комментарии президента Южной Кореи о переговорах с Киевом относительно этих двух пленных. То есть эта информация с самого начала была открытой и не составляла тайны.

С другой стороны, южнокорейские чиновники одновременно утверждают, что именно Киев якобы просил не разглашать детали. Эти две версии прямо противоречат друг другу.

В Сеуле нет единого мнения о том, почему именно они эскалируют конфликт, что свидетельствует об искусственном раздувании ситуации.

Что известно о скандале между Южной Кореей и Украиной?

Вооруженные Силы Украины в 2025 году взяли в плен двух военнослужащих из Северной Кореи в Курской области. В июле 2026 года президенты Украины и Южной Кореи договорились о дальнейшей судьбе пленных. Республика Корея была готова принять их, поскольку юридически считает их своими гражданами.

Во время выступления на Генассамблее ООН Зеленский сообщил, что Украина передала военных Южной Корее. После этого южнокорейский лидер Ли Чжэ Мен раскритиковал своего украинского коллегу за публичное разглашение этой информации.

В Офисе Президента Украины не признали существование соглашений о неразглашении. Позже в ОП добавили, что предупреждали корейского президента о том, что в выступлении Зеленского будет упоминание о пленных.