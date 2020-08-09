Украина действует так же, как и мир, когда определяет карантинные зоны для других стран. В правительстве, в частности, изучают ситуацию с COVID-19 там и принимают решение о зонировании.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью "Радио Свобода". Так, у Шмыгаля спросили, по какому принципу выбирали страны, которые входят в ту или иную зону, а также: Почему Польша стала красной зоной.

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На сегодня Украина является красной зоной для европейских стран. И они закрывают свои границы. Потому что у нас есть большой процент, к сожалению, прироста активных больных. Каждая страна смотрит и принимает решение, что страны, где уровень заболеваемости выше, автоматически попадают в оранжевую или красную зону для того, чтобы не импортировать заболеваемость к себе. Украина действует так же,

– подчеркнул Шмигаль.

Он отметил, что в правительстве смотрят: если у стран более высокий уровень заболеваемости, чем в Украине, то тогда принимается решение об ограничении свободного доступа граждан таких стран на территорию Украины.

Обратите внимание! Украина внесла Польшу в красную зону карантина. То есть после возвращения из этой страны украинцы должны пройти 14-дневную самоизоляцию. Несмотря на это в Польше ниже уровень заболеваемости коронавирусом, чем в Украине. Впрочем, несколько последних дней суточное количество больных в Польше неуклонно растет.

Что еще о карантинных зонах сказал Шмыгаль