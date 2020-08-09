"Красные" страны: почему среди них оказалась Польша и какой принцип использовала Украина
Украина действует так же, как и мир, когда определяет карантинные зоны для других стран. В правительстве, в частности, изучают ситуацию с COVID-19 там и принимают решение о зонировании.
Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью "Радио Свобода". Так, у Шмыгаля спросили, по какому принципу выбирали страны, которые входят в ту или иную зону, а также: Почему Польша стала красной зоной.
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На сегодня Украина является красной зоной для европейских стран. И они закрывают свои границы. Потому что у нас есть большой процент, к сожалению, прироста активных больных. Каждая страна смотрит и принимает решение, что страны, где уровень заболеваемости выше, автоматически попадают в оранжевую или красную зону для того, чтобы не импортировать заболеваемость к себе. Украина действует так же,
– подчеркнул Шмигаль.
Он отметил, что в правительстве смотрят: если у стран более высокий уровень заболеваемости, чем в Украине, то тогда принимается решение об ограничении свободного доступа граждан таких стран на территорию Украины.
Что еще о карантинных зонах сказал Шмыгаль
- Что для Украины сейчас открыты для свободного доступа 4 страны.
- В остальные страны доступ затруднен или запрещен вовсе, либо через 14 дней самоизоляции, или через тестирование соответственно.
- Он назвал это общемировой методикой.