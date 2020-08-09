Україна діє так само, як і світ, коли визначає карантинні зони для інших країн. В уряді, зокрема, вивчають ситуацію з COVID-19 там і приймають рішення про зонування.

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю "Радіо Свобода". Так, у Шмигаля запитали, за яким принципом обирали країни, які входять до тієї чи іншої зони, а також: чому Польща стала червоною зоною.

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На сьогодні Україна є червоною зоною для європейських країн. І вони закривають свої кордони. Тому що у нас є великий відсоток, на жаль, приросту хворих активних. Кожна країна дивиться і ухвалює рішення, що країни, де рівень захворюваності вищий, автоматично потрапляють у помаранчеву або в червону зону для того, щоб не імпортувати захворюваність до себе. Україна діє так само,

– наголосив Шмигаль.

Він зауважив, що в уряді дивляться: якщо країни мають вищий рівень захворюваності, ніж в Україні, то тоді приймається рішення про обмеження вільного доступу громадян таких країн на територію України.

Зверніть увагу! Україна внесла Польщу до червоної зони карантину. Тобто після повернення з цієї країни українці мають пройти 14-денну самоізоляцію. Попри це у Польщі нижчий рівень захворюваності на коронавірус, ніж в Україні. Втім, кілька останніх днів добова кількість хворих у Польщі невпинно зростає.

Що ще про карантинні зони сказав Шмигаль