"Червоні" країни: чому серед них опинилася Польща і який принцип використала Україна
Україна діє так само, як і світ, коли визначає карантинні зони для інших країн. В уряді, зокрема, вивчають ситуацію з COVID-19 там і приймають рішення про зонування.
Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю "Радіо Свобода". Так, у Шмигаля запитали, за яким принципом обирали країни, які входять до тієї чи іншої зони, а також: чому Польща стала червоною зоною.
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На сьогодні Україна є червоною зоною для європейських країн. І вони закривають свої кордони. Тому що у нас є великий відсоток, на жаль, приросту хворих активних. Кожна країна дивиться і ухвалює рішення, що країни, де рівень захворюваності вищий, автоматично потрапляють у помаранчеву або в червону зону для того, щоб не імпортувати захворюваність до себе. Україна діє так само,
– наголосив Шмигаль.
Він зауважив, що в уряді дивляться: якщо країни мають вищий рівень захворюваності, ніж в Україні, то тоді приймається рішення про обмеження вільного доступу громадян таких країн на територію України.
Що ще про карантинні зони сказав Шмигаль
- Що для України наразі відкриті для вільного доступу 4 країни.
- У решту країн доступ утруднений: або заборонений зовсім, або через 14 днів самоізоляції, або через тестування відповідно.
- Він назвав це загальносвітовою методикою.