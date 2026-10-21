Как сообщил вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в социальной сети X, он подписал соответствующее представление в Управление по делам иностранцев.

Как Сикорский прокомментировал свое решение?

Чиновник заявил о намерении закрыть границу для украинского чиновника из-за его деятельности и исторических взглядов.

"Я подписал представление о внесении в список лиц, нежелательных в Республике Польша, депутата Львовского облсовета С. Шереметы – реконструктора дивизии СС "Галичина" и автора идеи провозгласить 2027 год годом Р. Шухевича, командира УПА, который отдавал приказы о выселении и убийствах поляков", – отметил Радослав Сикорский.

Депутаты Львовской областной Рады проголосовали за соответствующее чествование 20 октября. Однако уже поздно вечером того же дня публикация с текстом решения исчезла с официального сайта органа самоуправления.

Сам Святослав Шеремета отверг обвинения польской стороны и назвал реакцию Варшавы непонятной.

"Это наша история, наши герои, и мы должны должным образом почтить их память", – прокомментировал депутат Львовской Рады.

Дональд Туск предупредил о последствиях для евроинтеграции

Как пишет RMF24, к критике присоединился премьер-министр Польши Дональд Туск перед вылетом в Индию. Он призвал украинские власти ответственно относиться к сохранению партнерских отношений между государствами.

"Я обращаюсь ко всем нашим партнерам в Киеве, к тем, кто понимает, насколько важны хорошие отношения и союзническое сотрудничество между Польшей и Украиной: это ваша ответственность – не допустить, чтобы подобные вещи происходили. Подобные демонстрации вредят исключительно Украине и помогают тем, кто желает ей зла", – заявил глава польского правительства.

Польский премьер выразил убеждение, что подобные шаги создают почву для блокирования европейской интеграции Украины теми политическими силами, которые выступают против ее расширения.

"Если, например, противники вступления Украины в Европейский Союз будут искать повод, то именно в этот момент такой повод был сконструирован депутатами Львовской областной Рады. Сказать, что я совершенно не понимаю эту самоубийственную тактику, – это все равно, что ничего не сказать. Это не проблема для нас. Это проблема для Украины", – резюмировал Дональд Туск.

Реакция польской дипломатии и обещания Киева

Как сообщил заместитель главы МИД Польши Марцин Босацкий в эфире TVN24, Варшава уже получила неформальные сигналы из Киева. По его словам, представители украинского руководства заверили польских партнеров в том, что решение областной Рады не вступит в силу.

В то же время Генеральное консульство Республики Польша во Львове обнародовало заявление о несоответствии такого шага европейским ценностям, а министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул ущерб для межгосударственных отношений.

Что говорят в МИДе Украины?

В МИД Украины раскритиковали решение Львовского областного совета объявить 2027 годом Романа Шухевича, УПА и Олега Ольжича. В ведомстве отметили, что инициатива была принята без консультаций с дипломатами и центральными органами власти, хотя она касается чувствительных исторических вопросов в отношениях с Польшей.

В министерстве считают, что такое решение может усложнить украинско-польский диалог, особенно на фоне российской агрессии и угроз безопасности. В то же время МИД призвал польскую сторону избегать резких шагов и подтвердило готовность к конструктивному урегулированию спорных вопросов.

Политические решения региональных органов местного самоуправления не должны вредить национальным интересам Украины, прежде всего в сфере безопасности и европейской интеграции,

– отметили в ведомстве.

Ранее мы писали, что лидеры двух стран приложили немало усилий для стабилизации сотрудничества после предыдущего кризиса в сфере национальной памяти. Несмотря на недавние заявления об улучшении диалога, исторические разногласия вновь оказались в центре внимания правительств обоих государств.