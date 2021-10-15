Министр здравоохранения в очередной раз отметил, что есть 2 эффективных пути противодействия распространению COVID-19: вакцинация и карантин.

Важно В еще 4 областях ввели красную зону: кто попал в список

У нас почему-то продолжают пренебрегать возможностью сделать прививку, поэтому единственный выход для предотвращения коллапса медицинской системы – введение карантинных ограничений,

– сказал Ляшко.

В реанимации нет вакцинированных

Ляшко отметил, что на реанимационных койках нет ни одного вакцинированного. Чиновник напомнил, что прививка позволяет избежать тяжелого течения болезни. Министр говорит, что 97% госпитализированных с коронавирусом не вакцинировались.

Поэтому Ляшко подытожил, что увеличение количества вакцинированных позволит не внедрять дополнительные карантинные ограничения.

Карантин в Украине: что известно

В Украине сейчас действует адаптивный карантин. Однако эпидемическая ситуация ухудшается, количество больных растет.

В красной зоне уже будет 6 регионов. С 15 октября туда попала Херсонская область, с 18 октября – Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

Также Ляшко заявил, что список профессий, представители которых должны быть вакцинированными, расширят дважды.

К слову, ужесточают правила и для межобластных поездок. С 21 октября ездить на поездах межобластного сообщения можно только при наличии сертификата о вакцинации или результата ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.



Привилегии для вакцинированных / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала