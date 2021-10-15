Міністр охорони здоров'я вкотре зауважив, що є 2 ефективні шляхи протидії поширенню COVID-19: вакцинація та карантин.
Важливо У ще 4 областях ввели червону зону: хто потрапив у список
У нас чомусь продовжують нехтувати можливістю зробити щеплення, тому єдиний вихід для запобігання колапсу медичної системи – запровадження карантинних обмежень,
– сказав Ляшко.
У реанімації немає вакцинованих
Ляшко наголосив, що на реанімаційних ліжках немає жодного вакцинованого. Чиновник нагадав, що щеплення дозволяє уникнути тяжкого перебігу хвороби. Міністр каже, що 97% госпіталізованих із коронавірусом не вакцинувались.
Тож Ляшко підсумував, що збільшення кількості вакцинованих дозволить не впроваджувати додаткові карантинні обмеження.
Карантин в Україні: що відомо
- В Україні наразі діє адаптивний карантин. Однак епідемічна ситуація погіршується, кількість нових хворих зростає.
- У червоній зоні вже буде 6 регіонів. З 15 жовтня туди потрапила Херсонська область, з 18 жовтня – Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.
- Також Ляшко заявив, що перелік професій, представники яких повинні бути вакцинованими, розширять двічі.
- До слова, посилюють правила і для міжобласних поїздок. З 21 жовтня їздити поїздами міжобласного сполучення можна тільки за наявності сертифікату про вакцинацію або результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.
Привілеї для вакцинованих / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу