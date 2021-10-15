Міністр охорони здоров'я вкотре зауважив, що є 2 ефективні шляхи протидії поширенню COVID-19: вакцинація та карантин.

Важливо У ще 4 областях ввели червону зону: хто потрапив у список

У нас чомусь продовжують нехтувати можливістю зробити щеплення, тому єдиний вихід для запобігання колапсу медичної системи – запровадження карантинних обмежень,

– сказав Ляшко.

У реанімації немає вакцинованих

Ляшко наголосив, що на реанімаційних ліжках немає жодного вакцинованого. Чиновник нагадав, що щеплення дозволяє уникнути тяжкого перебігу хвороби. Міністр каже, що 97% госпіталізованих із коронавірусом не вакцинувались.

Тож Ляшко підсумував, що збільшення кількості вакцинованих дозволить не впроваджувати додаткові карантинні обмеження.

Карантин в Україні: що відомо

В Україні наразі діє адаптивний карантин. Однак епідемічна ситуація погіршується, кількість нових хворих зростає.

У червоній зоні вже буде 6 регіонів. З 15 жовтня туди потрапила Херсонська область, з 18 жовтня – Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.

Також Ляшко заявив, що перелік професій, представники яких повинні бути вакцинованими, розширять двічі.

До слова, посилюють правила і для міжобласних поїздок. З 21 жовтня їздити поїздами міжобласного сполучення можна тільки за наявності сертифікату про вакцинацію або результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.



Привілеї для вакцинованих / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу