Міністр охорони здоров'я вкотре зауважив, що є 2 ефективні шляхи протидії поширенню COVID-19: вакцинація та карантин.

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У нас чомусь продовжують нехтувати можливістю зробити щеплення, тому єдиний вихід для запобігання колапсу медичної системи – запровадження карантинних обмежень,
– сказав Ляшко.

У реанімації немає вакцинованих

Ляшко наголосив, що на реанімаційних ліжках немає жодного вакцинованого. Чиновник нагадав, що щеплення дозволяє уникнути тяжкого перебігу хвороби. Міністр каже, що 97% госпіталізованих із коронавірусом не вакцинувались.

Тож Ляшко підсумував, що збільшення кількості вакцинованих дозволить не впроваджувати додаткові карантинні обмеження.

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Привілеї для вакцинованих / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу