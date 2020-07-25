Сначала они нарисовали в своем воображении образ ничтожного президента. Примитивного комика, которым, как нарукавной куклой, крутит во все стороны всесильный олигарх. Затем они обещали немедленную сдачу им Украины российскому врагу. Разглагольствовали, что он ставленник Кремля. Что он результат хитрой сделки врага против Украины.

Далее предсказывали, что он и месяца не продержится – без кадров, без опыта, без поддержки патриотов. Обещали украинцам, что патриотов будут сразу отправлять эшелонами за Полярный круг. Один доллар за сто гривен. Полную оккупацию Россией Украины. Ничего не сбылось, пишет Василий Расевич для ZAXID.NET.

К теме Зеленский назначил пожизненные стипендии ветеранам и правозащитникам

"Патриотам" не везет. Проходит время, а Зеленский не только все более умело разговаривает на украинском, но и успевает похоронить надежды Игоря Коломойского, если не на возвращение разграбленного ним ПриватБанка, то хотя бы на "жирную" компенсацию от государства,

– отмечает автор.

Контроль над "Центрэнерго" и "Укрнафтой"

За это время удается поставить под государственный контроль "Центрэнерго" и организовать усиление влияния государства в компании "Укрнафта". А еще происходит отчаянное сопротивление попыткам Коломойского повесить на шею государству авиакомпанию МАУ – традиционный прием Игоря Валерьевича по выкачиванию средств из государственного бюджета.

И даже после этого "патриоты" продолжают сыпать проклятиями в адрес "марионетки" Коломойского.

Это правда, что обычному человеку вне олигархической системы не получится справиться с ней. Особенно, когда против тебя все: олигархи, их медиа, ярые патриоты, прикормленные интеллектуалы и моральные авторитеты,

– пишет Расевич.

Ситуативные соглашения

Президенту приходится идти на ситуативные соглашения и договоренности с одними олигархами против других. Оставлять на важных должностях людей, способных ввергнуть страну в хаос и анархию. Если бы не было бездумных уличных протестов с угрозами сместить президента, то и Арсен Аваков со своими карманными "радикалами" не был бы нужен Зеленскому. Такой круговорот вещей в природе.

Согласитесь, это не Зеленский допустил чрезмерную концентрацию энергетики в руках Рината Ахметова, которая позволяет ему за короткое время организовать локдаун экономике страны. Это не он привел к тому, что Антимонопольный комитет был на стороне монополистов,

– предполагает автор.

Враги объединились с патриотами

Когда судьи объединились в закрытую бандитскую группировку. Когда судебную систему парализовал коррупционный спрут и она откровенно радуется бесконтрольности, будучи государством в государстве. Когда за каждую попытку разорвать эту порочную систему в тебя летят тонны мокроты со стороны объединенного лагеря врагов и патриотов Украины.

Так, в этом позорном походе против изменений объединились патриоты с врагами Украины.

Патриотов еще некоторое время можно было понять, поскольку боль от проигрыша на последних президентских выборах была невыносимой. Они не понимали, как так могло случиться, что это ничтожество победило нашего благородного гетмана? Но проблема заключается в том, что ничтожество и герой – это чисто продукт их воображения.

Поэтому и пишет один из комментаторов на странице Карла Волоха: "Дайте совет патриотам Украины, я уже не могу читать, как зеленый коллаборационист и враг тотально разрушает Украину".

То есть они не могут признать свои ошибки, неправильные оценки и выводы. Не понимают, что читают такие "новости" разве что в своем информационном пузыре.

Хотя, если честно, то отрезвление должно уже наступить, а основная масса "непримиримых" успокоиться. Потому что не сдал, не завалил, Россия не пришла, эшелоны с патриотами на Север не пошли, Коломойский свирепствует. А потому еще труднее понять тех, кто в своей слепой ненависти к президенту Украины переходит на сторону откровенного врага и даже начинает творить с ним общий фронт,

– пишет Расевич.

Приведу два примера. Первый касается откровенного заигрывания "демократической оппозиции" с медведчуковской ОПЗЖ. В непримиримой ненависти к Зеленскому они создали совместный информационный фронт. Теперь не только "эксперты" начали мигрировать между порошенковскими и медведчуковскими каналами, как привязанный скот между соседскими грядками, но и политические лидеры, казалось бы, враждебных лагерей, заговорили на волнах друг в друга.

И здесь кроется одна из основных тайн современного политического процесса в Украине: система хочет ликвидировать ненавистного внесистемного лидера. Ей не идет речь о его личности. Она чувствует угрозу, исходящую от абсолютно чужого ей лидера.

Ей безразлично, как этого достичь: заставить уйти в отставку, превратить в бесправную марионетку, назначить послушного регента. Хуже всего, что никого из них не волнует государственный резон. Надо избавиться от угрозы системе. И здесь они едины.

Автор: Василий Расевич – украинский историк и публицист

Полный текст статьи можно прочитать на ZAXID.NET